Mens det vrimlede med kendte til premieren på sangeren Christophers film i Imperial tirsdag aften, så var det en lidt mere tam affære ved premieren på den nye 'Spider Man'-film onsdag aften.

Caroline Fleming dukkede dog op med sin søn, Nicholas. Men hun havde bestemt ikke lyst til at tale med pressen.

»Desværre, vi er sent på den,« lød det fra den tidligere baronesse, da hun hastede forbi som en af de sidste, før filmen gik i gang.

Hun havde ikke mere travlt, end at hun sammen med sin søn og nogle af deres venner havde tid til at runde slikbutikken.

Caroline Fleming. Foto: Silla Bakalus

Hun stillede dog velvilligt op til nogle få billeder.

Det er ellers ikke meget, man har hørt til Caroline Fleming, efter hun for nogle år siden - efter mere end et årti i rampelyset - selv valgte at trække sig lidt tilbage fra livet i medierne, da hun blev diagnosticeret med ADHD.

Det fortalte hun selv i 2021, hvor hun begrundede det med, at hun syntes, at prisen for et liv i rampelyset var blevet for høj - og at hun egentlig ikke brød sig om den røde løber:

»Det har været rigtig svært for mig, også på den røde løber - det evige smil og nogle gange dialog, som jeg aldrig har været komfortabel i. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for længere,« forklarede hun dengang på Instagram.

Derefter kom en omtumlet tid med balladen omkring Valdemars Slot, der først var ved at ryge helt ud af familiens ejerskab grundet uenighed mellem Caroline Fleming og hendes lillesøster Louis Iuel Albinus.

Det lykkedes dog Louise Iuel Albinus at købe slottet, hvorefter Caroline Fleming og hendes søn Alexander valgte at sælge inventaret, der tilhørte sønnen.

Caroline Fleming har aldrig sat ord på stridighederne med sin søster, og selv om hun de seneste måneder er vendt mere aktivt tilbage til livet på de sociale medier, så havde hun tilsyneladende heller ikke lyst til tale på den røde løber i Cinemaxx.