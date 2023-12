Har man det nemmere eller sværere, hvis ens forældre allerede er i den branche, man går ind i?

Både og, mener danser Camilla Dalsgaard, hvis kendte danseforældre har været hendes lærere, hendes arbejdsgivere og hendes 'Vild med dans'-forgængere. Men holdningerne er mange i den seneste tids debat om de såkaldte nepobabyer.

Herhjemme har Euroman netop taget hul på debatten i forhold til den indspiste danske skuespillerbranche, hvor børn af filmfolk og skuespillere ikke mindst er overrepræsenterede blandt de optagede elever på skuespilleruddannelserne.

Dem, der kalder den slags nepotisme, vil mene, at i sådanne brancher, hvor man skal netværke sig frem, er det en i værste fald urimelig, mangfoldighedsdræbende og konkurrencefordrejende fordel at være født med et sådant netværk.

Camilla Dalsgaard er vokset op med 'Vild med dans' på grund af hendes forældre, der selv har været dansere i TV 2-hittet. Derfor indrømmer hun, at hun havde en større mulighed for selv at blive professionel danser i programmet, hvor hun i denne sin tredje sæson dansede med komiker Andreas Bo. Foto: Martin Sylvest

I den modsatte grøft lyder argumentet, Camilla Dalsgaard også deler: Man skal som såkaldt nepobaby om muligt endnu mere bevise sit værd til den plads, man har fået – og her er der samtidig nogle helt andre forventninger og sammenligninger, man skal kæmpe imod.

Men Camilla Dalsgaard protesterer ikke det mindste, hvis man spørger, om hun er kommet nemmere til muligheden for at blive professionel danser i 'Vild med dans', fordi hun er vokset op i programmets indercirkel qua sine forældre.

Forældre, som er de tidligere 'Vild med dans'-dansere Soffie og Jesper Dalsgaard, der driver selvstændig danseskole.

Hvad for en indflydelse tror du, dine forældre har haft på, at du er med i 'Vild med dans'?

»De har haft en kæmpe indflydelse. Hvis det ikke var for dem, så havde jeg nok ikke danset. Jeg er jo vokset op med 'Vild med dans'. De har været med mig og været en del af det, og på den måde har jeg kendt menneskerne bag,« fortæller Camilla Dalsgaard.

Ikke mindst kendte og havde hun adgang til casterne på 'Vild med dans' på grund af sine forældres deltagelse, så hun var med i tv-programmets »familie fra start«.

»Så det har selvfølgelig gjort det nemmere,« indrømmer den 32-årige danser.

I sin tid bad hun casterne om at have hende i tankerne, og en dag blev hun endelig kaldt ind og valgt ud. Fredag vender hun så tilbage som danser i finalen på sin tredje 'Vild med dans'-sæson.

Soffie og Jesper Dalsgaard har tidligere været faste professionelle dansere i 'Vild med dans' - og i dag er deres datter, danseren Camilla Dalsgaard, gået i deres fodspor. Foto: TV2

»Mange tror, man er født med en guldske i røven«

Men Camilla Dalsgaard fastholder, at det samlet set er sværere at skulle gå i ens forældres fodspor, end hvis man alene skal betræde et ukendt vand.

»Det er meget sværere,« slår hun flere gange fast.

»Jeg har jo følt mig hjemme i det, jeg har lavet, men der har måske også udefra været et større pres, fordi jeg er datter af nogen. For så forventer de også, at jeg lever op til det.«

Camilla Dalsgaard indrømmer dog samtidig gerne, at hun som danser selvfølgelig har haft fordele ved at have sine kendte professionelle forældre som trænere og personlige coaches, der altid har stået klar med et godt råd.

»Jeg har også været super heldig, at jeg har fået lov til at undervise i en tidlig alder hos mine forældre, fordi de har en danseskole, og det har gjort det nemmere for mig at gå til opgaven,« forklarer Camilla Dalsgaard om den pædagogisk krævende tjans at lære sine forskelligartede 'Vild med dans'-nydansere sin kunstform.

Camilla Dalsgaard har været med i 'Vild med dans' i 2021, 2022 og 2023, hvor hun har danset med henholdvis entertainer Jacob Haugaard, skuespiller Jakob Åkerlind og komiker Andreas Bo Pedersen. Foto: Photojournalist Jonathan Damslund/Ritzau Scanpix

Men netop disse fordele fra sine kendte forældre har også lagt et ekstra stort pres på deres datter.

»Jeg havde det på samme måde inden, jeg var med i 'Vild med dans'. Og det har noget at gøre med, at man gerne vil vise, hvem man selv er. Og det er super svært, når man har forældre, der er i samme branche. Man skal vise, at man godt kan selv, og at man netop ikke bare har fået banet vejen. Mange tror, man er født med en guldske i røven, men det er du ikke, tværtimod. Det er endnu hårdere, for der bliver stillet nogen større krav,« siger Camilla Dalsgaard og fortsætter:

»Det har været ret vigtigt for mig lige fra starten, da jeg kom med i programmet, at jeg skulle ikke ind og være en kopi af min mor og far, som også har været med, jeg skulle ind og være mig selv. Og det var super svært, fordi de ligesom har været med fra start, så der ligger en helt naturlig sammenligning i det. Så det kan godt være super angst provokerende, fordi hvordan bliver man taget imod? Det lægger lidt et ekstra pres på én.«

Men som nu 32-årig danser står Camilla Dalsgaard på sine egne ben. Og med snart tre veloverståede sæsoner af 'Vild med dans' føler hun, at hun bliver hængende, fordi hun har bevidst, at hun godt selv kan.

»Selvom man er datter af nogen, skal man jo stadigvæk levere. Chancen for, at du bliver valgt igen en anden gang er meget lille, hvis det kun er efternavnet, du har.«

Har man det nemmere eller sværere, hvis ens forældre allerede er i den branche, man går ind i?

Camilla Dalsgaard er også selv mor.

Hendes otteårige datter Andrea er med en rolle på Eventyrteateret og titler som både danmarks- og sjællandsmester allerede stormende godt på vej til at gøre familien Dalsgaard til det, som Euroman har kaldt »et dynasti«.

Altså flere generationer i en familie, der har fulgt samme kreative og eksklusive levevej.

Men netop den generationelle erfaring betyder også, at Camilla Dalsgaard har valgt at gøre tingene anderledes med sin datters spring ind i dansefaget.

»Vi gør sådan, at mormor træner, og mor får lov til at være mor. Selvfølgelig kan jeg komme med råd og hjælpe med at øve derhjemme, men ude til danseturneringer kan hun få lov at sidde på skødet af sin mor bagefter lige som alle de andre. Det kunne jeg jo ikke på den måde,« fortæller Camilla Dalsgaard.

For hun vil ikke pace sin datter, men selvfølgelig gerne støtte op om det, der er hendes datters egen passion, selvom hun også deler den med sin mor og bedsteforældre, der lettere kan hjælpe med en enetime.

»På den måde kan man jo sige, at historien gentager sig. Andrea får det nok sværere og skal virkelig vise sit værd, selvom hun har hjælp ved hånden. Men ligesom med mig selv, så er det vigtigste for mig, at hun er drevet af sin lyst og vilje uanset resultatet. Jeg er bare en stolt mor, uanset hvilken vej hun vælger.«