Jacob Heinel Jensen skal ikke længere være royal korrespondent på B.T.

Det bekræfter chefredaktør Pernille Holbøll og Jacob Heinel Jensen.

I et opslag på sociale medier skriver den nu tidligere royale korrespondent, at han i stedet skal prøve kræfter med jobbet som korrespondent for Berlingske i Washington D.C. fra 15. juli af.

Et job han efter eget udsagn ser enormt meget frem til.

'Det er ingen hemmelighed, at min helt store passion - udover Kongehuset - er USA og i særdeleshed amerikansk politik,' lyder det.

Jacob Heinel Jensen forlader dermed B.T.

'Det betyder naturligvis også, at jeg forlader min stilling som royal korrespondent på B.T. efter to fantastiske år. Jeg har haft det som blommen i et æg takket være fantastiske kolleger og dygtige chefer.'

Han beroliger samditig fans af 'Det vi taler om' med, at han fortsætter med at gæste programmet fra USA.