»Jeg tror ikke, at der findes nogen, jeg har skrevet så meget skidt om.«

Sådan lød det fra journalist og debattør Georg Metz, da han fandt ud af, at han skulle sidde i et panel med partileder Inger Støjberg.

Det kom frem i det første afsnit af B.T.s nye store podcastsatsning, 'B.T. og det gode selskab'.

Selvom Georg Metz i sin tid som klummeskribent har skrevet meget skidt om Inger Støjberg, så havde han set frem til at møde hende. Og den følelse var gengældt fra partilederen.

Direkte adspurgt hvordan hun havde det med at sidde i studie med sin mangeårige kritiker, svarede Støjberg:

»Det har jeg det rigtig godt med. Vi har aldrig rigtig mødt hinanden. Og det synes jeg bare er enormt spændende,« sagde Inger Støjberg.

Det skal vise sig, at de to – først antaget – voldsomt uenige parter, faktisk har mere til fælles end først antaget.

