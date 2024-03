»I en tid hvor vi taler frisættelse, så er det her jo et fremragende bevis på, at vi kan ikke holde fingrene væk.«

Sådan siger forfatter og mediepersonlighed Hella Joof om sagen fra Borup Skole, hvor flere børn angiveligt skulle have udsat andre børn for seksuelt krænkende adfærd over flere år.

I fredagens episode af 'B.T. og det gode selskab' diskuterer panelet sagen og her mener Hella Joof, at alt for mange politikere og myndigheder har blandet sig i sagen.

»Det kan godt være, at Køge kommune er i gang med socialrådgivere, psykologer og lærere, og det kan jo egentlig godt være, at de har styr på det,« siger Hella Joof, der tørt konstaterer, at ministeren allerede er kaldt i samråd.

I panelet sidder, udover Hella Joof, også journalist og fortfatter Kirsten Jacobsen, journalist David Trads og tv-vært Natasja Crone.

Sidstnævnte fortæller i podcasten, at hun fra venner og bekendte har fået fortalt, at der generelt er en forråelse blandt eleverne på flere skoler. Det foregår især på sociale medier, hvor der bliver skrevet i en særlig hård tone.

»Det er stærkt homofobisk, det er stærkt kvindenedgørende og det er stærkt seksualiserende, skrevet af børn på 13 år. Jeg synes, det er så langt ude,« siger Natasja Crone.

