Saszeline og hendes nu tidligere forlovede, Asger Nakskov Laursen, er ikke længere sammen.

Det fortæller hun i et opslag på Facebook.

Årsagen til bruddet er det kemoforløb, som Asger Nakskov Laursen har haft, efter han to gange fik konstateret kræft. Et forløb, der har tæret hårdt på parforholdet.

'Min partners kamp mod lymfekræft har været en udfordrende rejse mellem liv og død, og som nærmeste pårørende har det også præget mig dybt. At håndtere livets komplekse præmisser og navigere gennem de følelser, der følger med, er en udfordring uden klare svar. Og giver ikke altid mening,' skriver hun.

Selvom det er en beslutning, der vækker sorg, fortæller hun også, at der stadig er stor kærlighed mellem de to.

'Men i livets kaos er kærligheden ikke altid tilstrækkelig. Følelser, behov, forventninger og roller kan forvandle sig på uforudsigelige måder. I stedet for at klamre os til noget, der har udviklet sig i en retning, som ikke ræsonnerer med os længere, vælger vi at gå hver vores vej med respekt for hinanden og som gode venner,' skriver hun.

De to blev forlovet sidste år, efter de havde mødt hinanden på et meditationsretreat i Sverige.

Og Saszeline lagde ikke skjul på, at det var drømmemanden, hun havde fundet. På Facebook skrev hun:

'Nu skal det ikke være en hemmelighed længere. Jeg skal giftes med dejlige Asger – min drømmemand, min sjæleven og partner for life and in crime.'

Saszeline slog igennem som den ene af sangerinderne i popduoen S.O.A.P., og siden blev hun blandt andet vært på musikprogrammet 'Boogie'.

Den tidligere popstjerne har to børn, Sean og Dexter, som hun har fået med sine to ekskærester henholdsvis Frederik Fetterlein og Michael Dreyer.