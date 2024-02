Indspilningen af 10. og sidste sæson af 'Badehotellet' blev ikke blevet helt, som Jens Jacob Tychsen håbede.

Hans karakter – Hr. Weyse – var nemlig udfordret af en brækket fod, som skuespilleren fik kort to måneder optagelserne gik i gang.

»Det viste sig at være en del mere kompliceret, end vi lige havde regnet med. Vi måtte udskyde nogle optagelser og starte med at lave noget, der var siddende. Det har voldt mig problemer gennem hele sæsonen, så alle scener, der har været i løb eller hurtigt ind og ud af en dør, det har vi måttet snyde lidt med,« fortalte han mandag aften på den røde løber i Imperial, hvor de tre første afsnit af den nye sæson fik premiere.

Skuespilleren har fået af vide, at hans skade ikke er noget, der kan ses på det endelige produkt.

»Men det har været skide irriterende, at jeg ikke har haft den løssluppenhed, som jeg plejer at have og bare kunne tordne derudad. Nu går jeg bare og er spændt på, om det går i sig selv, eller om der er varige men.«

Første sæson af 'Badehotellet' blev sendt i 2013.

Den 10. og sidste sæson får tv-premiere 3. marts.