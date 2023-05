Bodil Jørgensen er i år for første gang med i Cirkusrevyen.

Her skal den 62-årige skuespiller blandt andet spille sammen med sin kollega fra 'Badehotellet', Merete Mærkedahl, og netop de to udnytter deres fælles medvirken i TV 2's populære tv-serie, når de skal få folk til at grine i cirkusteltet på Bakken.

»Jeg kommer selv til at grine, når jeg laver den,« lyder det fra Bodil Jørgensen, der afslører, at de har fundet på en 'Badehotellet'-sketch.

»Det er helt meta,« fortæller hun videre og forklarer, at sketchen foregår på et plejehjem, hvor Bodil Jørgensen og Merete Mærkedahl sidder som to gamle damer og ser 'Badehotellet' og undervejs svinder hinandens karakterer til.

»Jeg kan ikke holde ud at se på hende den sure stuepige med kanintænderne (Merete Mærkedahls karakter Ottilia, red.), og hun kan ikke holde ud at se på den lille klynkende kælling nede i køkkenet (Bodil Jørgensens karakter Molly Andersen, red.),« fortæller Bodil Jørgensen og tilføjer:

»Så sidder vi og battler og brokker os over hinanden.«

Da B.T. møder Bodil Jørgensen og Merete Mærkedahl på Bakken, er de samtidig i gang med at optage den sidste sæson af 'Badehotellet', der er sat til at få premiere i starten af 2024.

»Da vi havde læseprøve sagde Hanna - den ene forfatter - at det ikke måtte blive sådan, at hver dag skal være en vemods dag. Og det er det heller ikke,« fortæller Merete Mærkedahl og fortsætter:

»Vi nyder hvert sekund, for det er en speciel oplevelse at have været på en serie i ti år. Noget jeg ikke tror, jeg kommer til at opleve igen. Det er som at have været med i hele Harry Potter-serien.«

Den sidste sæson af 'Badehotellet' kommer med otte afsnit til at være den længste i seriens historie.

Derfor gik de allerede igang med optagelserne i midten af april, og Merete Mærkedahl fortæller, at de regner med at være færdige omkring november.

Derudover er der ikke meget, hun må fortælle om den sidste sæson:

»Jeg kan sige, at der kommer til at være nye, gamle og dem vi er vant til at se. Så der kommer lidt af hvert. Men hvem det er kan, jeg ikke sige,« slutter hun.

