Julie Kriegler, der er kendt fra TV 2-programmet 'Bachelorette', har efter sin deltagelse i programmet valgt at stoppe på sit arbejde.

Det deler hun i et opslag på Instagram.

Dermed er den 26-årige kvinde færdig med sit job som markedsføringsøkonom.

»Jeg har sgu gjort noget lidt vildt. Synes jeg selv.«

»Jeg har over en længere periode gået og ikke været glad, det sted jeg brugte halvdelen af mine vågne timer. Mit job. Så jeg har simpelthen valgt at sige op i sidste uge, uden at have et nyt eller et andet job. Jeg ved, at mange nok vil synes, det lyder som en fuldstændig sindssyg og ikke gennemtænkt beslutning,« skriver hun.

Julie skal nu noget helt andet. Foto: Lotta Lemche

Men for Julie Kriegler giver det perfekt mening at stoppe op og stoppe på jobbet.

»Men det er lige præcis hvad den er for mig. Meget gennemtænkt og noget jeg har brugt de sidste mange måneder på at mærke efter omkring, hvad der rent faktisk gør mig glad, og hvad der ikke gør. «

Hun synes dog stadig, at det er lidt skræmmende at stå uden job.

»Om det er angstprovokerende? Tjoeee, egentlig mest fordi jeg nu IGEN, IGEN står et sted i mit liv hvor jeg skal prøve at finde min hylde og min plads hvor jeg passer ind, som er noget jeg har kæmpet med, altid. Mén jeg kan også mærke helt nede i min mave at det er det rigtige for mig på nuværende tidspunkt,« lyder det.

Julie Kriegler har sidste arbejdsdag 29. september.

Hun skriver ikke, hvad tiden nu skal bruges på.

Den seneste tid har man dog kunnet se, at hun er begyndt at bruge mere tid på kampagner og reklamer på sine sociale medier.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Julie Kriegler, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.