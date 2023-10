Det overraskede mange – ikke mindst Per Juul Carlsen selv – da han blev fyret efter 20 år i DR.

Den mangeårige anmelder og filmekspert røg i en stor fyringsrunde for lidt mere end et år tilbage, efter hans programmer var blevet lukket – men nu er der nyt.

Per Juul Carlsen har nemlig brugt det seneste år efter sin fyring på nu snart at kunne debutere som forfatter med en bog om dansk films internationale gennembrudstid.

»Jeg har såmænd brugt tiden på netop den her bog – den er på 664 sider,« forklarer Per Juul Carlsen.

»Og på at blive filmanmelder hos Kristeligt Dagblad og podcastvært på 'Filmstemmer' hos Det Danske Filminstitut. Og på at surmule over DR,« lyder det.

Men nu har Per Juul Carlsen altså brugt sin ekspertise indenfor filmverdenen til at skrive sin første bog.

Den kommende nye fagbog handler om perioden i dansk film fra midten af 90erne, hvor vores lille land for alvor kom på verdenskortet med internationalt prisvindende skuespillere og instruktører som Mads Mikkelsen og Lars von Trier.

Bogen hedder 'Miraklet 1996-2006: Ti år der forandrede dansk film' og udkommer 1. november på forlaget Booklab.

Filmanmelder Per Juul Carlsen springer ud som forfatter med bogen 'Miraklet 1996-2006: Ti år der forandrede dansk film'.

Per Juul Carlsen var ansat som filmekspert og anmelder i Danmarks Radio gennem mere end tyve år, indtil han blev fyret i starten af september 2022.

Han startede dog som vært og journalist på P3 tilbage i 1991, ligesom han også har lavet alt fra børneradio til værtstjanser på DR K under sine mange år i DR.

Det var dog særligt hans tv-program 'Filmselskabet' og sit virke som filmekspert i flere radioprogrammer, der sikrede Per Juul Carlsen en fremtræden plads på DR.

'Filmselskabet' blev dog lukket forrige år, men genopstod i forkortet version som 'Filmselskabet Delight'.

Det var netop sidstnævnte program, som DR valgte at lukke i forbindelse med sidste års fyringsrunde som led i en digital omstilling på DR. Dermed røg Per Juul Carlsen også ud i kulden.

I dag er Per Juul Carlsen fortsat som filmanmelder på Kristeligt Dagblad, ligesom han har genoptaget filmnørderiet på lyd som podcastvært for Det Danske Filminstitut.

