X Factor-dommer Thomas Blachman er kendt og populær for sine kradse kommentarer til håbefulde popstjerneaspiranter. Men måske kan han snart også blive kendt for noget andet.

I hvert fald forsøger han sig nu i en helt ny branche.

Ifølge Finans har Thomas Blachman nemlig investeret i skovirksomheden Buté, som blev stiftet i 2021 af Rasmus Møberg Eriksen.

Han er nevø til den kendte modemilliardær Jens Poulsen, der er stifter af modeimperiet DK Company.

Jens Poulsen er selv med i virksomhedens bestyrelse, ligesom erhvervsmanden og mangemillionæren Dion Eriksen også sidder i bestyrelsen.

Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Selv om Thomas Blachman voksede op med en mor, der havde flere tøjbutikker, og på den måde har lidt kendskab til branchen, så har han langt fra den samme erfaring i modebranchen, som de to andre. Men det ser han dog ikke som et problem.

»Vi kan forskellige ting, og det er måske en god kombination. Måske er det nødvendigt, for at hjulene triller. Jeg er som udgangspunkt ikke forretningsmand. Jeg er totalt idealist og vild med mennesker, der gerne vil lave om på tingene. Men jeg er selvfølgelig fuldt bevidst om, at han har et bagland, som har en kæmpe erfaring,« lyder det fra Blachman, der dog ikke vil oplyse til Finans, hvor meget han har investeret i virksomheden.