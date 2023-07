En farlig tendens er langsomt begyndt at sprede sig fra udlandet til de danske musikscener.

Det startede med, at stjerner som Bebe Rexha, Drake og Harry Styles blev ramt af flyvende genstande, som publikum kastede mod scenen.

Og for kort tid siden var det Andres Odbjerg, der truede med at aflyse koncerter, fordi publikum kastede ølkrus og andre genstande mod scenen.

Men for den garvede dansktopstjernen Birthe Kjær, der har fået kastet flere ting mod scenen, er det ikke noget, hun har givet mange tanker.

» Jeg har jo ingen dårlige oplevelser med det, men jeg har oplevet ting, der bliver kastet på scenen. Både studenterhuer, gummibåde, tørklæder og også telefoner,« siger Birthe Kjær til B.T. og tilføjer:

»Jeg har ikke tænkt så meget over det andet end, at det var sjovt, men jeg kan godt se nu, hvor jeg læser, at egentlig er der en risiko ved, at vi kan blive ramt. Især af en telefon, som er tung. Men flere tanker har jeg ikke givet det.«

Da stjernen Bebe Rexha blev ramt i hovedet af en telefon, var der efterfølgende en fan, der indrømmede, at han havde gjort det, fordi det var sjovt at se, om han kunne ramme hende.

Dog fortæller Birthe Kjær, at hun er sikker på, at ingen har gjort det i ond hensigt.

»Det har bestemt ikke været i ondskab, det er jeg helt sikker på. Men vi må jo bare se i øjnene, at der er jo en lille risiko ved det, når det er tunge ting. Man bliver jo ikke slået i gulvet af en studenterhue, men det kan man jo godt blive af en telefon, hvis man kaster hårdt nok.«

Har du lyst til at sige noget til dem, der er begyndt at hoppe med på trenden?

»Nej, det har jeg ikke, for jeg regner med, at det går i sig selv igen. Så jeg vil ikke udskamme nogen.«