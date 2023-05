Birthe Kjær var endnu engang et stort hit hos de unge, da hun torsdag spillede på Jelling Musikfestivals store hovedscene.

Teenagere stod klemt sammen helt forrest med tilråb og kærlighedserklæringer på hjemmelavede papskilte.

Da hun undervejs i koncerten spillede et cover af 1960'er-hittet 'The Loco-Motion', fik hun tilmed hele den forreste del af pladsen til at gå i 'fut-tog' til musikken.

»Det er jo en fantastisk modtagelse at få. Jeg hører det allerede inden, jeg går på scenen, hvor de er i gang med at råbe mit navn,« fortæller den 74-årige dansktop-legende efterfølgende til B.T.

Birthe Kjær åbner Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Birthe Kjær åbner Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Birthe Kjær fortæller, at det er ved at være 15 år siden, at hun første gang på Skive Beach Party oplevede at være blevet kult med sine gamle hits, og siden er det steget gradvis.

»Det er jo især 'Den knaldrøde gummibåd' og 'Vi maler byen rød' de vil høre, men i dag var de med på alt, og så er det jo bare fantastisk.«

Men hvad med fremtiden?

Birthe Kjær kan ikke forestille sig at lave andet end at stå på en scene og synge.

»Jeg prøvede en form for pensionisttilværelse under corona, og det blev for kedeligt,« fortæller hun med et grin og tilføjer, at hun hvert år i stedet mærker efter i maven, om hun stadig føler, hun kan levere varen.

»Jeg bliver jo 75 år til sommer, og det er også et hårdt turneliv med lange kilometer i bil.«

Hun tilføjer:

»Jeg har virkelig glædet mig til denne sommer, men jeg har samtidig fundet ud af at trappe lidt ned på den måde, at jeg engang imellem tager nogle frimåneder. Jeg havde eksempelvis en lang juleturné i december, og så tog jeg fri i januar og februar.«

Hvis Birthe Kjær beslutter sig for at tage en pause i 2024, er der jo et særligt ledigt tv-job, der måske var en mulighed?

Kwamie Liv har meldt ud, at hun stopper i 'X Factor', så pt mangler TV 2 i hvert fald én ny dommer.

Da B.T. spørger Birthe Kjær, om ikke det var noget for hende, svarer hun afvisende med et grin:

»Haha, nej, det tror jeg ikke, jeg egner mig til.«

Hvorfor?

»Det ved jeg ikke. Der er også for mange af de sange, de synger, som jeg ikke kender. Jeg er ikke nok med på beatet i forhold til, hvad der sker med musikken.«

Du kan jo bare præge det i din egen retning?

»Jo.. Men det er jo ikke altid opgaven i 'X Factor. Der får de jo forskellige opgaver stukket ud.«

Ja ok, det kunne jo være..

»Ja, men jeg tror desværre ikke at jeg egner mig til det.«

Lige nu har Birthe Kjær også fuld fokus på sine sommerkoncerter, hvor hun sammen med sit 'Feel good band' blandt andet kommer rundt på flere festivaler som Samsø festival, Bork festival og Sjællandsfestivalen.

