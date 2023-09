Ejerkredsen består en lensgreve, kammerherre, godsejer, Bestsellers Anders Holch Povlsen og Lego-arving Anders Kirk Johansen.

Med en egenkapital på over 600 millioner kroner, er Donau Agro en kæmpe millionforretning. Men ifølge slovakisk politi efterforskes det nu for svindel med EU-midler.

Det skriver DR.

Slovakiske medier skrev om historien i den forgangne uge, men DR har fået slovakisk politi til at bekræfte den igangværende efterforskning.

'Som en del af de førretlige skridt har vi påbegyndt en strafferetlig efterforskning vedrørende en forbrydelse, som skader Den Europæiske Unions finansielle interesser', skriver slovakisk politi.

De ønsker ikke at fortælle mere om sagen, da den er under efterforskning, lyder det videre i mailen.

Mistanken er rettet mod et storlandbrug i Kalna i det sydlige Slovakiet.

De har specialiseret sig at producere hvede og soja.

I en mail til DR afviser direktør Michael Bager Houmann, at selskabet har gjort noget galt. Han henviser til, at sagen omhandler støtte til en landbrugsmaskine i 2015.

'Vi havde allieret os med et eksternt rådgivningsfirma, som er specialister i EU-ansøgninger, til at rådføre os i denne proces. Derfor står vi uforstående overfor, at der er rejst en sag på den pågældende maskine, da vi mener at have levet fuldt ud op til reglerne,' lyder det.

Sagen er ifølge EU-mediet Euractiv noget som udspringer fra en undersøgelse fra Slovakiets landbrugsministerium.