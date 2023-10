Skuespilleren Flemming Jensen er for tiden aktuel med bogen 'Breve til Oliver'.

Her skriver 'Nissebanden'-skuespilleren en fiktionel brevudveksling mellem en farfar og hans barnebarn, der igennem bogen fortæller farfaren, at han har skiftet køn.

Bogen bygger på Flemming Jensens egen oplevelse med sit barnebarn, der skiftede køn.

Dét, og resten af Flemming Jensens tanker om kønsskifte og generationskløften mellem unge og gamle, skulle skildres i et større interview med Berlingske.

Men overskriften på artiklen og selve teksten var langt fra det, som Flemming Jensen havde regnet med.

'Flemming Jensen stikker fingrene i giftig debat: »Mænd er mænd, og damer er damer, og så er der bøsser«', lød overskriften.

Overskriften har skabt stor debat på det sociale medie X, hvor flere skriver, at det virker forkert, at man er gået med denne overskrift på interviewet.

Det skriver folk på X Flere blev overraskede over overskriften på artiklen og gik til tasterne, 'Det er en forrykt overskrift på en kærlig snak om et barnebarn,' skriver en. 'Der burde være bødestraf når aviserne kan få lov til at skrive sådan en headline,' lyder det fra en anden. 'Vildt, havde jeg kun skimmet overskriften havde jeg fået et helt andet indtryk af manden. Det er jo lige før det er en sag indenfor injurieloven,' skriver en tredje.

Lige under citatet, som er brugt til overskrift, forklarer Flemming Jensen nemlig, hvordan han netop er blevet klogere, og hvordan hans barnebarn har lært ham og den fiktionelle 'farfar' om kønsskifte og kønsidentitet.

Og derfor er Flemming Jensen ked af overskriften.

Det fortæller han til B.T.

»Det var meget tydeligt, at journalisten var mere interesseret i at fokusere på kontroverser end det, jeg rent faktisk har skrevet i bogen.«

For Flemming Jensen er der tale om en humoristisk bog om selvudvikling for en fikionel hovedkarakter, der som en del af den ældre generation har svært ved helt at forstå, at der kan være flere køn og at en person gerne vil være noget andet end det, de er født som.

I artiklen bliver Flemming Jensen også konfronteret med sagen fra sidste år, hvor hans teaterforestilling kom i vælten, fordi Michael Bro, der er inuit og læser arktiske studier ved Københavns Universitet, mente, at der var tale om racisme i forestillingen.

»Det skulle fremstå som om, jeg nu var ude med riven igen. Journalisten virker ikke til at ville forstå, at der er tale om en karakter, der ikke er mig, men en skildring af en generation. Det var som at blive mødt af en person, der ikke kan kende forskel på en fremstrakt hånd og en knytnæve,« forklarer han.

Og han er derfor ked af, at han medvirkede i interviewet.

»Det, jeg er ked af, er, at jeg lige render i denne her journalist. Der er jo også det, at hvis nogen ringede til mit barnebarn og viste denne her overskrift, så kunne han måske tænke, at hans farfar havde svigtet ham.«

»Jeg har gjort mig meget umage med denne her bog. Og nu bliver det gjort til noget ærgerligt.«

Flemming Jensen har kontaktet journalisten efter overskriften kom frem.

»Nu er den blevet ændret, og der er ikke tale om et uvenligt menneske, men egentlig er overskriften ikke værre end resten af artiklen.«

Nederst i artiklen fra Berlingske har avisen også gjort opmærksom på deres rettelse.

'Artiklen udkom oprindeligt med en anden overskrift. Den blev ændret, da den kunne opfattes som misvisende for artiklens indhold,' lyder det.

B.T. har været i kontakt med journalist Kristian Lindberg, der skrev artiklen.

Han ønsker ikke at udtale sig, men fortæller kort, at han med artiklen har passet sit arbejde og stillet kritiske spørgsmål.

Han henviser til sin redaktør Birgitte Borup, der indrømmer, at overskriften på artiklen kunne misforstås, og derfor er den også ændret.

»Det er korrekt, at den første overskrift kunne misforstås. Citatet kom til at fremstå for hårdt og uden for kontekst, og derfor ændrede vi overskriften og tilføjede en note i artiklen. Den fejl beklager vi naturligvis.«

Men resten af Flemming Jensens kritik, mener redaktøren ikke er berettiget.

»Flemming Jensen blev præsenteret for en tydelig præmis forud for interviewet, som han accepterede. Interviewet skulle handle om bogens emne - transkønnede - i lyset af den racisme-shitstorm, Flemming Jensen tidligere har befundet sig i.«

»At han bagefter ikke brød sig om journalisten eller de spørgsmål, han blev stillet, ser jeg mest om et udtryk for, at Flemming Jensen havde forventet et ukritisk interview. Vores opgave er ikke at agere PR-bureau for forfattere og andre kunstnere. «

»Når man stiller op til et interview med et dagblad, må man forventet at blive udfordret, særligt, når bogen handler om en af vor tids store debatter. Flemming Jensen svarer fint for sig i artiklen og godkendte i øvrigt sine citater, før artiklen blev publiceret.«