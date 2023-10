Benjamin Hav var ikke bleg for at spørge om lov til at grise de kongelige gemakker ind i nossepulver.

Men et af sine sædvanlige krav ville musikeren altså ikke stille til dronning Margrethe, da han søndag gav en overraskelseskoncert på Christiansborg Slot i anledning af prins Christians 18 års fødselsdag.

Benjamin Hav fortæller nemlig til B.T., at han strøg et af de sædvanlige ønsker på hans såkaldte rider forud for den royale overraskelseskoncert.

Musikeren med bandet Familien plejer nemlig at anmode spillestederne, hvor de giver koncert, om et »unika oliemaleri af Dronning Margrethe, landets moder«, som Benjamin Hav forklarede fredag i B.T. podcasten 'Det vi taler om'.

Benjamin Hav & Familien optrådte søndag aften til prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Kongehuset.

Her forklarede han, at det hjælper til at »stadfæste energien«.

Men nu fortæller Benjamin Hav altså, at han alligevel ikke sendte Kongehuset på jagt efter en maler til at opfylde hans sædvanlige krav, da bandet søndag spillede til prins Christians fødselsdag.

»Nej, jeg anmoder aldrig om et oliemaleri af Dronningen, når hun er fysisk tilstede. Oliemaleriet sørger for, at hun altid er med os rundt i landet,« forklarer Benjamin Hav nu til B.T.

Fredag fortalte han ellers i B.T.s sladderpodcast 'Det vi taler om', at backstagekravet med et oliemaleriet af dronningen er meget vigtigt for ham.

Her blev der nemlig lavet sjov med, at han udvandrer – eller ligefrem »sparker nogen i ansigtet« – når spillestederne har nøjedes med at stille en plakat af dronningen frem.

Ikke mindst forklarer Benjamin Hav, at han muligvis påtænker at få bortauktioneret de mange malerier, som han nu opbevarer på et lager, i den gode sags tjeneste på et tidspunkt.

