Håber lever for danske fans!

Da Taylor Swift tirsdag annoncerede en lang række nye Europa-koncerter på sin aktuelle verdensturné, blev Danmark igen-igen forbigået.

Den 33-årige amerikanske verdensstjerne har aldrig givet koncert i Danmark, men ser man nærmere på hendes turnéplan, er der en lille god nyhed.

Taylor Swift tager hul på sine europæiske koncerter den 9. maj 2024 i Paris og fortsætter herefter til byer som Stockholm, Lissabon og Madrid.

Taylor Swift under en koncert i Texas tidligere på året. Foto: Suzanne Cordeiro/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swift under en koncert i Texas tidligere på året. Foto: Suzanne Cordeiro/AFP/Ritzau Scanpix

Efter en koncert i Dublin den 29. juni har hun først en koncert igen den 5. juli i Amsterdam, hvilket betyder, at hun i den mellemliggende periode potentielt har tid til at spille på næste års Roskilde Festival.

Det taler imod, at hun udelukkende spiller stadionkoncerter på sin turné og derfor måske ikke vil prioritere en dansk festival.

På den anden side ved, vi at Roskilde Festival allerede har en form for kontakt til Taylor Swift, da hun skulle have spillet på den senere corona-aflyste festival i 2020 - så hvem ved?

Roskilde Festival selv afviser torsdag at kommentere på Taylor Swifts nye tourkalender og svare på, om de taler med hende om at spille på festivalen i 2024.

Da B.T. forleden spurgte Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén, hvordan de i 2020 i første omgang fik lokket Taylor Swift til Danmark, lød det:

»Det var egentlig en ret almindelig bookingproces for et hovednavn. Det er mit indtryk, at hun blandt andet sagde ja, fordi hun gerne ville prioritere nogle af de lande, hvor hun endnu ikke har spillet, og fordi vi har et godt ry som festival med et dedikeret publikum, var det interessant for hende at spille her.«

B.T. spurgte også, om man havde forsøgt at få Taylor Swift til Roskilde sidenhen - og her svarede han:

»Vi har en løbende dialog med hendes folk, ligesom med alle andre større agenturer i verden, og vi håber da stadig på, at vi en skønne dag kan lægge scene til hendes første danske show.«