Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange går og drømmer om et liv med børn – men for nogle er virkeligheden, at vejen til drømmen kan være udfordrende.

Det oplevede filminstruktør og tidligere skuespiller Barbara Topsøe-Rothenborg og eksmanden Martin Madsen på egen krop.

Parret var nemlig selv svært udfordret på fertiliteten, fortæller hun i et større interview med Alt for damerne.

»Det knuste helt klart min drøm fuldstændig, at vi ikke kunne blive gravide naturligt. Jeg tror også, at det var rigtig hårdt for min eksmand, og jeg tror, at det var værre for ham, at jeg var knust af, at vi skulle have hjælp, men der var ikke noget at gøre ved det. Det var bare at komme op på hesten og i gang,« siger hun.

43-årige Barbara Topsøe-Rothenborg er i øjeblikket aktuel med sin film 'Bytte Bytte Baby' – en film, der sætter fokus på to kvinders graviditeter, og som bliver hjulpet på vej af fertilitetsbehandling.

Hun fortæller videre til Alt for damerne, at de mange forsøg tog hårdt på hende, hvilket gjorde hun blev mere og mere panisk.

For hvert forsøg, der ikke lykkedes, brasede verdenen sammen, erkender hun.

Og særligt én tanke dominerede den tidligere barneskuespillers sind – at det ikke var meningen, at hun skulle blive mor.

Men efter seks forsøg i fertilitetsbehandlingen lykkedes det at blive gravid, og i marts 2017 kunne hun glædeligt dele nyheden.

Derfor håber Barbara Topsøe-Rothenborg, at hun med sin film kan give folk lyst til at tale mere åbent om fertilitetsbehandling.

I dag er Barbara Topsøe-Rothenborg mor til to drenge på fire og fem år.