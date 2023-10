Aura Dione har truffet en 'ubeskrivelig og ganske svær beslutning'.

Den 38-årige sangerinde har nemlig brug for 'en lille pause', efter hun er blevet mor, og derfor udskyder hun nu størstedelen af sin efterårsturne.

Det annoncerer Aura Dione selv i et opslag på Instagram, rettet til de personer, der har købt billet til koncerterne.

'Som I sikkert allerede ved, har musik altid været den største del af mit liv, og jeres støtte har været ubeskrivelig og uvurderlig for mig. Som I sikkert også ved, er jeg på forunderlig vis blevet mor, og det har åbnet op for en helt ny verden af kærlighed og ansvar,' skriver sangerinden.

Aura Dione, musiker. Foto: Oscar Scott Carl

Hun ser sig derfor nødsaget til at 'have fokus på min lille familie i denne tid', efter hun for to måneder siden kunne afsløre, at hun var blevet mor for første gang.

'Jeg er derfor nødt til at tænke og leve anderledes og ikke mindst prioritere anderledes for en tid. På grund af denne særlige og helt naturligt krævende begivenhed i mit liv, må jeg med tungt hjerte se mig nødsaget at flytte de fleste af mine koncerter for en kortere periode,' skriver Aura Dione.

Turnéen skulle have lagt fra start 6. oktober i Musikhuzet i Rønne og have sluttet 23. november i Grønnegades Kaserne i Næstved.

Danmarksturnéen blev annonceret i juli, men nu er alle koncerter på nær tre blevet udskudt til et endnu ukendt tidspunkt, selvom der stadig kan købes billetter.

Aura Dione viste for første gang den private kæreste Bastian frem i 2021, hvor han fortalte til B.T., at parret havde været sammen i et år forinden. Foto: Henning Hjorth / Ritzau Scanpix

Kun koncerterne 28. oktober i Struer, 4. november i Hirtshals og 16. november i Horsens bliver gennemført som planlagt.

'Jeg glæder mig til at vende tilbage med fornyet overskud og med endnu mere inspiration og kærlighed at dele med jer,' slutter Aura Dione sit opslag.

Den 38-årige sangerinde fik i slutningen af juni datteren Carmen med kæresten Bastian.

Hun har dog været ganske hemmelighedsfuld omkring både graviditet og kæresten, men i maj slog hun første gang et billede op af sin gravide mave.