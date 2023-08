Den dansk- færøske sanger Aura Dione er blevet mor for første gang.

I videoer på sine sociale medier har sangeren delt videoer af sit barn, hvor man kan se den lille ny i en barnevogn.

Aura Dione har tidligere fortalt, at hun havde en kæreste.

Ham viste hun frem tilbage i 2021.

Til B.T. fortalte han dengang, at han ønskede at holde meget lav profil.

»Ja, vi er kærester. Jeg gider ikke give for mange detaljer, men jeg hedder Bastian. Jeg gider ikke sige mit efternavn. Jeg holder lav profil,« sagde han.

I 2021 viste Aura kæresten Bastian frem. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix Vis mere I 2021 viste Aura kæresten Bastian frem. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Han var heller ikke meget for at dele, hvordan de to havde mødtes.

»Vi mødte hinanden gennem nogle venner. Vi har været sammen i et år,« fortalte han ved Danish Beauty Awards i København.

Aura har tidligere dannet par Skype-milliardæren Janus Friis, men forlovelsen blev brudt i 2014. Året efter stævnede Janus Aura. Det endte næsten i en bitter retssag, men den blev dog afværget i sidste time. Eksparret indgik forlig i 2018.