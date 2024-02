For tiden er Asger Reher på turné med Ørkenens Sønner med deres tiende show.

Men på forsiden af Ældresagens medlemsblad kan man nu finde den 73-årige skuespiller under overskriften 'Farvel til rampelyset'.

Asger Reher går nemlig på pension, når turnéen slutter ved udgangen af året, fortæller han i medlemsbladet.

»Jeg er blevet lidt dårligere til at huske, og det tager længere tid for mig at lære en tekst. Forhåbentlig har jeg gjort en forskel, men når det her show stopper, er det slut for mig. I stedet vil jeg nyde, at jeg endelig har tid til at gå i teatret om aftenen,« lyder det.

Skuespiller Asger Reher går på pension og stopper sammen med Ørkenens Sønner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter en 45 år lang karriere som skuespiller er det således tid til at gå på pension.

Asger Reher har gennem karrieren været ansat på både Aarhus Teater og Det Kongelige Teater.

Han har medvirket i særligt teateropsætninger og ikke mindst revyer, herunder også som instruktør, samt haft flere biroller på både film og tv.

Derudover har han ikke mindst spillet med i og opsat shows med den musikalske komikerkvartet Ørkenens Sønner gennem mere end 30 år.

Ørkenens Sønner har eksisteret i mere end 30 år. Fra venstre: Niels Olsen, Henrik Kofoed, Asger Reher og Søren Pilmark. Foto: Søren Bidstrup

Ørkenens Sønner består udover Asger Reher af skuespillerne Søren Pilmark og Henrik Koefoed, samt Niels Olsen, der erstattede Flemming Enevold få år efter opstarten.