De har været i gang siden 1967.

Men hvis man troede, at Annisette og resten af The Savage Rose var klar til at smække fødderne op og pensionere det legendariske band, så kan man godt tro om.

I Radio 4-programmet 'Portrætalbum' fortæller den 75-årige forsanger, at der er nyt på vej fra bandet.

»Jeg skulle faktisk have siddet og skrevet musik sammen med mit band lige nu,« fortæller hun til programmets vært, Anders Bøtter.

»Vi har lige en pause, hvor det skal ske. Vi er i gang med at bearbejde det, men så kom den her rædselsfulde krig, som tog alle kræfter i mit hoved, men det kan også være, at det kan være en anstødssten til at komme ud og råbe lidt højt igen. Så vi ved ikke, hvad der kommer, men der kommer et album til,« slår hun fast.

The Savage Rose udgav deres seneste album 'Homeless' i 2017.

Et album, der tog anmelderne med storm.

Bandets fans skal dog ikke kun se frem til nyt musik. De får også lov til at høre velkendte numre spillet live.

»Der skal både komme et nyt album, og så har vi tre-fire livealbums, der ligger og venter på at blive færdiggjort i studier rundt omkring, så der kommer en hel del dumpende i løbet af næste år, regner jeg med,« fortæller Annisette.

Det var brødrene Thomas Koppel og Anders Koppel samt deres søster Lone Koppel, som i 1967 dannede The Savage Rose. Senere kom Annisette Hansen med, og hun skulle siden blive til Annisette Koppel, da hun giftede sig med Thomas Koppel.

Thomas Koppel døde pludseligt af et hjertestop i 2006 i Puerto Rico, hvor han sad ved klaveret og arbejdede på nye kompositioner.