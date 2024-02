Podcastvært og forfatter Anne Kirstine Cramon er opsagt hos B.T.

Det skriver Anne Kirstine Cramon selv på Instagram i et længere opslag.

'Dagens afsnit af 'Slottet & Sumpen' er det sidste med mig som medvært. Jeg er nemlig blevet opsagt. Det er jeg selvfølgelig træt af – vi laver Danmarks nok mest lyttede politiske podcast – og efter min mening også den absolut sjoveste og bedste. Men B.T. har ikke lyst til at prioritere mit medværtsskab. Øv!,' lyder det.

Dermed er det altså sidste gang fredag, at man kan høre Anne Kirstine Cramon i podcasten 'Slottet og sumpen'.

I sit opslag skriver den nyligt udsprungne forfatter, at hun vil savne Joachim B. Olsen.

'Jeg kommer til at savne Joachim – og andre gode kolleger meget – og jeg har indtryk af, at der også er mange lyttere, der måske også kommer til at savne os. I hvert fald har jeg aldrig nogensinde lavet noget, hvor jeg har fået så mange søde og sjove beskeder på ugentlig basis om, hvor meget I har hygget jer i vores selskab. Stor tak for dem! Vi har fandeme også hygget os. Tak for turen,' skriver hun.

