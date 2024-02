»Kvinder skal passe på.«

Sådan lyder den kontakte melding fra rigmanden Martin Thorborg.

I et interview med Berlingske fortæller iværksætter og forretningsmanden, at det kan få store konsekvenser for samfundet, hvis kvinderne ikke snart tager en tur tilbage på bagsædet.

For debattør Anne Kirstine Cramon at se, er der dog »en truende undertone« i rigmandens udtalelser, som hun hverken bryder sig om eller tænker gavner debatten.

For hun kan faktisk godt give Martin Thorborg ret i nogle af sine pointer.

»Det er meget pudsigt, hvordan det altid er kvinders ansvar, når mænd har det dårligt,« lyder det fra Anne Kirstine Cramon, der er aktuel med bogen 'Manual til dårlig stemning' om netop ligestillingsmyter og fordomme, kvinder møder.

»Han angriber jo noget, som er ægte nok, nemlig den her toksiske maskulinitet, som også i min optik er sindssyg farlig. Men jeg kan bare ikke se, hvordan det skal være kvinders ansvar at løse det.«

Anne Kirstine Cramon er debattør og kommunikatør. Hun er aktuel med bogen 'Manual til dårlig stemning', der netop handler om de mange ligestillingsmyter, som kvinder bliver ofre for. Foto: Linda Kastrup Vis mere Anne Kirstine Cramon er debattør og kommunikatør. Hun er aktuel med bogen 'Manual til dårlig stemning', der netop handler om de mange ligestillingsmyter, som kvinder bliver ofre for. Foto: Linda Kastrup

Martin Thorborgs omdiskuterede interview i Berlingske kommer efter en viral video, hvor iværksætteren taler med gaminginfluencer Mark Tange i en podcast, der er sponseret af Thorborgs virksomhed Dinero.

Her diskuterer de to flere emner – heriblandt kvinder.

»Pas nu på. Pas nu på, hvad I har gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at kreere nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasse. En enorm vrede, en enorm håbløshed en enorm uretfærdighedsfølelse,« fortæller Martin Thorborg i podcasten og siger, at der er tale om en 'farlig tendens'.

I interviewet med Berlingske fortæller Martin Thorborg uddybende, at kvinder kan alting selv nu, og at derfor er blevet mindre brug for mændene, særligt de stærke mænd, der mangler en ny plads i samfundet.

»Den stærke mand er der, og han trives, vi vil bare ikke have, at den stærke mand tromler alle andre mænd og kvinder,« mener Anne Kirstine Cramon derimod.

»Martin Thorborg siger jo lidt mellem linjerne, at kvinder nærmest skal gøre sig dårligere. Men kvinder er tidligere blevet betragtet som værende dårlige, hvor kompetente kvinder ikke får plads. Det ville være mere konstruktivt at kigge på, hvordan mænd kan finde en plads i samfundet, hvor der stadig er plads til kvinder, fremfor for at de skal give sig og 'passe på'.«

Debattør Anne Kirstine Cramon og iværksætter Martin Thorborg. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Debattør Anne Kirstine Cramon og iværksætter Martin Thorborg. Fotos: Ritzau Scanpix

Martin Thorborg peger på, at kvinder generelt trives bedre i dag end mænd. De er både mere veluddannede, lever længere og begår færre selvmord end mænd.

Ikke mindst mener han, at kvinder bliver båret frem på hænder og fødder i erhvervslivet.

Det kalder Anne Kirstine Cramon dog for »ren og skær bullshit«, at der skulle være »en masse middelmådige kvinder, der kommer og skubber alle de dygtige mænd af pinden.«

For hende er det ikke symptomer på ligestillingen, der har taget overhånd.

Tværtimod ser hun den fortsatte kamp for øget ligestilling som netop løsningen på de problemer, som Martin Thorborg nævner.

»Der er ingen tvivl om, at det, der vil kunne løse, nogle af de her problemer, blandt andet det her med ensomhed, og at mænd oftere ender i bunden af samfundet, det er jo, at der er en højere grad af ligestilling,« forklarer Anne Kirstine Cramon.

Martin Thorborg, iværksætter, virksomhedsleder, foredragsholder og forfatter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Thorborg, iværksætter, virksomhedsleder, foredragsholder og forfatter. Foto: Bax Lindhardt

Det bakkes hun op i af ligestilling- og digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre.

Ministeren er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse, men på det sociale medie X skriver hun en kommentar til Martin Thorborgs interview i Berlingske.

'Nej Martin Thorborg, kvinderne skal ikke passe på! Mænd og kvinder skal have lige muligheder. Det har de ikke i dag, hvor der er for få kvinder i toppen og for mange mænd i bunden. Ligestilling gavner begge køn og bør ikke splitte. Tværtimod!,' lyder det.

Anne Kirstine Cramon vil ligeledes gerne understrege, at kvinder og mænd er nødt til at stå sammen i ligestillingskampen.

»Det er en samfundsopgave for os alle sammen. Alle vinder på, at vi alle sammen har det bedre, og det gælder både mænd og kvinder,« slutter hun med en opfordring til Martin Thorborg:

»En stærk personlighed som ham kunne jo selv gå i front og vise unge fyre noget andet, fremfor at lægge ansvaret over på kvinderne.«