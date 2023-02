Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sanger Anne Dorte Michelsen har kastet sig ud i et nyt projekt.

Hun har nemlig købt en villa til 530.327 kroner i Italien ved Comosøen, der ligger i udkanten af en lille by kun 20 minutter fra byen Como.

Det fortæller hun i DR-podcasten 'Kender du typen', hvor hun har givet vært Anne Glad adgang til sine konti.

»Dernede er det: 'Hvor mange trappetrin er du villig til at gå op ad, når du kommer med dine varer'. Det er meget det, som sætter prisen,« siger hun.

I programmet fortæller Anne Dorte Michelsen, at netop fordi huskøbet har været så billigt, vil det også fremover komme til at trække penge til udgifter.

Villaen har nemlig ikke været beboet i 58 år, derfor kræver det også en kærlig hånd, inden Tøsedrengene-forsanger selv kan få glæde af boligen.

Udbetalingen til den kommende sommerresidens har hun da heller ikke lånt penge til af banken – faktisk er pengene overskud fra et tidligere hussalg, fortæller hun i podcasten.

Foruden håbet om at kunne udleje herligheden fem til syv uger om året vil Anne Dorte Michelsen da også bruge huset sammen med sine venner og familie.

»Den anden ting er, at jeg synes, det er afsindig sjovt at købe sådan et hus og sætte det i stand.«