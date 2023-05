I dag er Anna Davids yngste barn blevet ti måneder gammel.

Men den lille Elmer er ikke den eneste nye tilføjelse hjemme hos den 38-årige sangerinde. For hun kan udover mor til tre skrive endnu en ny titel på cv'et.

Anna David springer nemlig lige om lidt ud som forfatter, røber hun overfor B.T., da vi møder hende onsdag til premieren på 'Den lille havfrue'.

»Jeg har lige færdiggjort en børnebog, som er sendt til tryk i dag. Det er vildt fedt. Og så er jeg i gang med to forskellige EP'er, så der er godt gang i den, vil jeg sige!« lyder det med et grin fra sangerinden.

Anna David mødte op til gallapremiere på 'Den lille havfrue' i Imperial i København, onsdag den 24. maj 2023, sammen med sit ældste barn, datteren Alba på 11 år, som havde en veninde med mor med. Foto: Emil Nicolai Helms Vis mere Anna David mødte op til gallapremiere på 'Den lille havfrue' i Imperial i København, onsdag den 24. maj 2023, sammen med sit ældste barn, datteren Alba på 11 år, som havde en veninde med mor med. Foto: Emil Nicolai Helms

Udover ny musik til ikke mindst det danske marked, så er der altså også en børnebog på vej fra forfatterdebutanten.

Det lå da heller ikke i kortene, at de mange års sangskrivning skulle munde ud i en illustreret børnebog.

»Det er ikke noget, jeg selv har opsøgt. Jeg blev kontaktet af en billedkunstner, en maler, som skrev til mig, at hun havde et ønske om at lave en børnebog med sine malerier. Og det var fedt, jeg ville gerne skrive teksterne, så vi har egentligt samarbejdet på den måde og lavet den fineste børnebog,« fortæller Anna David.

Den kommende børnebog er blevet til i samarbejde med kunstner Christina Wiboltt Norup, der gemmer sig bag kunstnernavnet Et Lille Atelier.

»Hun tænkte, jeg ville være god til at skrive teksterne, så skrev jeg: 'Fedt! Det tænker jeg også godt, jeg kan!' og så virkede det bare fra start af. Det har været super sjovt,« forklarer sangerinden.

Og med ny musik, en ny karriere som forfatter og en ny familieforøgelse er der nok at se til.

Men alt er heldigvis lige, som det skal være hjemme hos Anna David, hendes kæreste Christian, deres 11-årige datter Alba, treårige søn Noam og knap etårige søn Elmer.

»Det har været dejligt, men også hårdt. Han sover ikke om natten, men han er sund og rask – og det er det vigtigste! Men det føles rigtigt at have tre børn. Vi er meget heldige med de børn – sunde og raske børn er jo ikke en selvfølge. Så jeg er meget taknemmelig,« slutter Anna David.