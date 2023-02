Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er efterhånden et velkendt navn på de danske revyscener, men Andreas Bos første oplevelse med revyverdenen var knap så stor en fornøjelse.

For i 1998, da han var et ukendt navn i den danske underholdningsbranche, stablede han Køgerevyen på benene, og det blev ikke den store succes. Tværtimod.

»Vi var tre gutter, som havde et gruppeteater, der hed Loyal Shakespeare Company, hvor vi kørte rundt og spillede børneteater, og så ville vi lave revy, og den eneste grund til det var, at vi ville med i Revyernes Revy, så vi kunne komme ind og møde alle de store og se, om vi kunne få en fod indenfor,« forklarer han til B.T. på pressemødet forud for årets Tivolirevy.

Det lykkedes da også at stable Køgerevyen på benene, men nogen dundrende succes blev det aldrig. Det, mener komikeren, blandt andet skyldes lokaliteten.

»Køge er en svær teaterby, som mange af byerne på S-togsstrækningen, for folk kan sætte sig ind i toget og på 20 minutter komme ind og se Lisbeth Dahl, Ulf Pilgaard, Søren Pilmark, Ørkenens Sønner, eller hvad fanden de nu vil se. Vi var bare fire unge, som ingen anede hvem var.«

Penge tjente de ingen af, men da det stadigvæk kostede at lave kulisser og have ansatte gående rundt, endte revyen med at måtte dreje nøgle rundt og erklære sig konkurs.

Som om det ikke var nok, måtte Andreas Bo også en tur i skifteretten.

»Det hang bare ikke sammen, og så endte jeg i skifteretten, fordi jeg ejede det. Jeg tror, jeg endte med at have et underskud … nej, vi havde ikke noget underskud, der var bare ikke nogle anpartshavere, som fik penge tilbage. Inklusiv mig selv. Det er altså 25.000, jeg aldrig nogensinde ser i mit liv mere, men jeg er ikke bitter.«

Og skræmt væk fra revylivet blev Andreas Bo da heller ikke.

I 2023 står han for første gang i 10 år igen på scenen, men hvor det sidst var Cirkusrevyen, han optrådte i, er det nu Tivolirevyen, som står på menuen.