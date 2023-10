Han har skabt sig en karriere på at få folk til at grine.

Men det var bestemt ikke alle seere, der grinede, da Andreas Bo fredag aften lykkedes med at komme videre i 'Vild med dans'.

I kommentarerne til artiklen, hvor B.T. skrev, hvem der røg ud – hvilket som bekendt var Barbara Moleko og Damian Czarnecki – var der flere, som syntes, at det burde have været Andreas Bo.

'Pinligt at se Andreas Bo klovne sig igennem vild med dans' og 'Så gik der Allan Simonsen i den igen', bliver der blandt andet skrevet.

Andreas Bo har da heller ikke været bange for at inddrage rekvisitter i dansen – blandt andet toupé – og han lægger da heller ikke skjul på, at han er med for at underholde. Det fortalte han efter fredagens program.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg bedre lide at underholde, og det gør vi så, men det kan man gøre på mange måder, og det kan både være mere alvorligt og mindre sjovt.«

Men selvom Andres Bo går på dansegulvet for at underholde, er det ikke nødvendigvis tænkt som, at det skal være sjovt.

»Jeg tror generelt, at når vi står der og danser, så tænker folk og dommerne, at det er mere sjovt, end jeg tænker. Jeg tænker på, at jeg gør det godt og forsøger at være passioneret.«

Netop dette bakkede dansepartneren, Camilla Dalsgaard, da også straks op om, og hun fremhævede dommer Sonny Fredie Petersens ord om, at nok er komikeren underholdende, men han gør bestemt også, hvad han kan, når det kommer til dansen.

Næste fredag er han endnu engang klar til at gå på gulvet, og han har et klart bud på, hvad der skal til for, at de undgå at komme i omdans igen:

»Et mirakel!«