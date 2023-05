Der skal snart vendes op og ned på Andrea Heick Gadebergs liv.

Den 24-årige skuespiller er nemlig blevet optaget på skuespillerskolen i Odense – men det betyder også, at hun snart flytter fra sin forlovede, Blaue Blume-guitaristen Robert Jensen Buhl, og deres fælles hjem i København.

Det afslører Andrea Heick Gadeberg til B.T. onsdag på den røde løber til premieren på 'Den lille havfrue'.

Hun skal nemlig snart flytte ind i den lejlighed, hun og gymnasiekammeraten Tobias Gjellerup har fundet i Odense, til når de begge starter på Den Danske Scenekunstskole per 1. august.

Andrea Heick Gadeberg flytter til Odense sammen med studiekammeraten Tobias. Sammen var de onsdag aften til premiere på 'Den Lille havfrue' i Imperial. Foto: Anthon Unger Vis mere Andrea Heick Gadeberg flytter til Odense sammen med studiekammeraten Tobias. Sammen var de onsdag aften til premiere på 'Den Lille havfrue' i Imperial. Foto: Anthon Unger

»Jeg tror, det bliver fedt, vi glæder os til at opleve Odense, vi har aldrig boet i Odense nogen af os, men det bliver da spændende at forlade København,« fortæller Andrea Heick Gadeberg.

Hun forklarer også, at hun har fuld opbakning fra sin forlovede, selvom hun nu snart flytter fra ham til fordel for det fynske.

»Han synes, det er dejligt for mig, at jeg er kommet ind der, og kan gå på en skole, som jeg rigtig gerne vil gå på, så det har han fuld forståelse for,« forsikrer den 24-årige skuespillerinde.

Men det er ikke sikkert, at Robert Jensen Buhl – når han til sommer har afleveret sit speciale – kan rykke ind hos sin forlovede og hendes roomie i deres lejlighed i Odense.

»Han får sofaen!« joker Andrea Heick Gadeberg og Tobias Gjellerup i kor.

»Han gør lige sit studie færdigt, og så må vi se, hvad der sker, men lige for nu bliver han i København. Så vi bliver lidt weekendkærester,« forklarer Andrea Heick Gadeberg.

For nu glæder hun sig dog mest af alt til at komme tilbage på skolebænken på den fornemme skuespillerskole i Odense.

Og så bare 'fokusere på at gå i skole de tre år', selvom hun allerede har et flot cv som skuespiller og ikke mindst en Robert-statuette for sin hovedrolle i komediefilmen 'Retfærdighedens ryttere'.

»Jeg tror på, man konstant kan blive bedre, og så synes jeg bare, at der er rigtigt meget at lære! Og så bare at få nye venner og tre år, hvor jeg bare må kravle lidt ind i mig selv og bare hygge mig,« forklarer Andrea Heick Gadeberg.

Robert Jensen Buhl (forrest til venstre) er guitarist i bandet Blaue Blume og er nu også en forlovet mand til Andrea Heick Gadeberg. Foto: Neal McQueen / PR Vis mere Robert Jensen Buhl (forrest til venstre) er guitarist i bandet Blaue Blume og er nu også en forlovet mand til Andrea Heick Gadeberg. Foto: Neal McQueen / PR

Men på trods af, at den unge skuespiller kravler ind i sig selv og flytter fra sin forlovede, så har det ingen nogen betydning for deres kommende bryllup.

»Vi har en dato for brylluppet, men den holder vi for os selv. Men der er ikke noget, der bliver udskudt,« forsikrer Andrea Heick Gadeberg.

Hendes kommende roomie Tobias Gjellerup har hun 'fundet igen' efter deres gymnasietid, og så er deres mødre 'bedste venner'.

Tobias Gjellerups mor er nemlig skuespillerinden Christiane Gjellerup Koch, mens Andrea Heick Gadebergs mor er skuespillerinden Trine Gadeberg.

De to skuespillermødre har blandt andet podcasten 'Mens vi strikker' sammen med skuespiller Ditte Hansen.