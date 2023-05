I februar for to år tilbage blev Andrea Elisabeth Rudolph diagnosticeret med brystkræft.

Siden er den 46-årige tv-vært og iværksætter blevet erklæret kræftfri, og for et par måneder siden sagde hun derfor ja til en vild udfordring: Hun ville krydse den grønlandske indlandsis sammen med andre brystkræftoverlevere.

Men desværre har Andrea Elisabeth Rudolph nu måtte indse, at hun ikke kan klare turen alligevel, fortæller hun i 'Go Aften Live'.

»Det er en af de ting, jeg har lært i mit kræftforløb, at jeg bliver simpelthen nødt til at lytte lidt mere til kroppen, og helbredsmæssigt i min krop er jeg ikke klar til at tage en tur på 600 kilometer, og jeg er heller ikke klar til at skulle være væk fra mine små drenge i i hvert fald fem uger, som det ender med at blive,« siger tv-værten.

Sammen med ægtemanden, den tidligere håndboldspiller og nuværende TV 2-kommentator Claus Møller Jakobsen, har Andrea Elisabeth Rudolph den 7-årige Alfred og den 5-årige Arthur.

Andrea Elisabeth Rudolph med sin mand, Claus Møller Jakobsen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Andrea Elisabeth Rudolph med sin mand, Claus Møller Jakobsen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Derudover har hun også den 16-årige datter Isolde fra et tidligere forhold.

Og børnene vil Andrea Elisabeth Rudolph altså ikke være væk fra, ligesom hendes helbred heller ikke holder til den lange tur over indlandsisen.

Dog fortæller hun mandag aften i TV 2-talkshowet, at hun både fysisk og mentalt ikke har haft det bedre, siden hun fik konstateret brystkræft dengang for to år tilbage.

Andrea Elisabeth Rudolph understreger dog, at hun fortsat håber og træner op til at kunne deltage i den sidste del af den såkaldte Expedition Pink Ribbon, der starter senere i denne måned.