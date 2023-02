Lyt til artiklen

Om en uge skal tv-vært og iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph opereres.

For efter hun for halvandet år siden blev erklæret kræftfri efter et behandlingsforløb for brystkræft, venter nu operationen, hvor hendes bryst skal rekonstrueres.

Det fortæller Rudolph Care-stifteren i en række stories på sin Instagram-profil.

'I dag er der lige præcis en uge til, jeg skal have lavet min brystrekonstruktion og indlægges igen,' siger Andrea Elisabeth Rudolph i en story og fortsætter:

'Det bliver en lang operation med seks-syv timer i narkose. Det er desværre ikke ligesom, hvis man 'bare' skal have lavet nye silikonebryster. Det er lidt mere besværligt end det.'

Andrea Elisabeth Rudolph fik konstateret brystkræft i februar 2021 efter, at hun havde fundet en knude under sin ene arm.

Herefter var hun igennem adskillige kemo- og strålebehandlinger, og i september samme år fik hun fjernet sit ene bryst.

I sine stories på Instagram fortæller Andrea Elisabeth Rudolph, at hun i forbindelse med operationen vil være indlagt i knap en uges tid.

Tirsdag blev forberedelserne til den kommende operation blev skudt i gang, hvor hun skal til samtaler, samt måles og vejes.

'De skal sikkert også tjekke, hvor meget tykkere min arm er blevet, for jeg fik jo fjernet fire lymfer, fordi jeg også havde kræft under armen i lymfeknuderne,' siger Rudolph, der er indehaver af virksomheden 'Rudolph Care', i sin story tirsdag og forklarer, at der er en risiko for ødem, hvor man får en tykkere arm.

Siden Andrea Elisabeth Rudolph blev erklæret rask for halvandet år siden, har hun skullet til et årligt tjek – det var senest i august.

Men som en del af forberedelserne til operationen må en mammografi samt scanning ikke være mere end tre måneder gammel, fortæller hun.

Og netop det er specielt for den 46-årige tv-vært og iværksætter.

'Alting vender lige lidt tilbage, når man ligger på briksen,' siger Andrea Elisabeth Rudolph i sin Instagram-story.

I januar fortalte Andrea Elisabeth Rudolph, at hun vil gå tværs over indlandsisen i maj med det formål at samle penge ind til forskning og forebyggelse af brystkræft.