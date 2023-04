Lyt til artiklen

TV 2 skal snart i gang med at finde nye kendte til 'Vild med dans'. Særligt ét medlem af Folketinget er klar, hvis de ringer.

På den røde løber til TV 2's nye awardshow, EchoPrisen, spurgte B.T. en række af de kendte gæster, hvor meget de skulle have for at stille op i TV 2's populære danseshow.

Skuespiller Anders W. Berthelsen blev helt befippet over spørgsmålet, Instagram-stjernen Anders Hemmingsen kom med et konkret beløb - og så undrede Enhedslistens Rosa Lund sig over, hvorfor hun aldrig er blevet spurgt.

Hun vil ellers gerne være med, siger politikeren til B.T.

Se deres og en masse andre kendte danskeres svar i videoen øverst.

