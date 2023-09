Det er 21 år siden, at filminstruktøren Baz Luhrmann indspillede filmen 'Moulin Rouge'. Nu får den storladne kærlighedshistorie premiere som musical på Falkoner Scenen i København.

Én af gæsterne, der torsdag aften mødte frem til premieren, har en helt særlig forhistorie med 'Moulin Rouge'.

For over 20 år siden var det nemlig danske Anders W. Berthelsen, der blev tilbudt rollen som Christian, der i filmen bliver håbløst forelsket i Satine, spillet af Nicole Kidman.

På det tidspunkt hvor Baz Luhrmann havde danskeren i kikkerten, var han imidlertid ikke den eneste, der havde et godt øje til danske skuespiller.

Anders W. Berthelsen i 'Taxa'-dagene, da Baz Luhrmann havde et godt øje til ham. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Anders W. Berthelsen var travlt optaget og medvirkede på det tidspunkt både i tv-serien ‘Taxa' og spillede sideløbende med i ikke mindre end to dogmefilm. Nemlig ‘Mifunes sidste sang' og ‘Italiensk for begyndere’.

Så han havde ikke tid.

Som bekendt endte det med, at rollen i stedet gik til skotske Ewan McGregor. Og det var et klogt valg, lod Anders W. Berthelsen til at mene, da han som en af de sidste gæster torsdag aften skridtede den røde løber udenfor Falkoner Scenen af.

»Det ville ikke være blevet lige så godt,« sagde han, da han blev spurgt, hvordan det ville have været, hvis det var ham, der havde spillet Christian.

Den 53-årige skuespiller lagde dog ikke skjul på, at det ville have været en spændende udfordring at få, for lidt mere end tyve år siden.

Alligevel svarede han helt klart på spørgsmålet: 'Har du fortrudt?'

»Nej. Det ville have været spændende, men det var så weird alt sammen på det tidspunkt. Så sådan blev det bare,« sagde han, inden han skyndte sig ind for at se Silas Holst spille sin version af Christian.