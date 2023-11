»Jeg synes, at syv er et godt tal, men derudover vil jeg sige, at det på ingen måde er derfor, at jeg har fået syv børn. Det er bare virkelig sjovt at lave dem, og så er de sjove at have.«

Sådan lød det sidste år fra Anders Lund Madsen i et interview med B.T.

Men selvom han godt kan lide tallet syv, må han snart give afkald på det, for til marts bliver journalisten far for ottende gang. Det fortæller hans kone, Karin Prehst Lund Madsen, til Alt for damerne.

»Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg havde dog ikke lige set det komme, at jeg skulle være mor til fem. Jeg havde regnet med, at jeg kun skulle have tre børn, for jeg syntes faktisk, at dem, der havde fire børn, var sådan lidt omgivet af mylder,« fortæller hun.

Anders Lund Madsen har - udover sine snart fem børn med hustruen - også tre børn fra et tidligere forhold.

De fire børn, som Anders Lund Madsen og Karin Prehst Lund Madsen allerede har fået sammen, har de usædvanlige navne Modig, Stærk, Fri og Vild.

Hvad nummer fem skal hedde, ved parret allerede, men de holder det hemmeligt, indtil barnet er kommet til verden.

Med den femte graviditet får Karin Prehst Lund Madsen mulighed for at opfylde drøm, som ikke er lykkedes ved de fire foregående fødsler.

Hun vil således gerne prøve at føde i vand – et element, hvor hun da også er ganske erfaren, da hun arbejder som havfrue hos Den Blå Planet.

I interviewet med B.T. gjorde den dengang 59-årige Anders Lund Madsen – der er dag er 60 år – sig også nogle tanker om, hvordan det er at være en ældre far.

