Den fartglade danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen er begyndt at køre bil igen, efter han i 2017 fik frataget sit kørekort for at køre for stærkt.

I en ny dokumentar fra BBC, der følger det skotske politi, bliver den 50-årige rigmand nemlig knaldet for at køre for stærkt i Skotland.

I klippet, der er blevet delt af Daily Mail, kan man tydeligt se den normalt så mediesky rigmand erkende, at han har kørt for stærkt og gerne modtager bøden, som de to betjente overrækker ham efter at have vist Anders Holch Povlsen, at han har kørt 132 kilometer i timen i en zone, hvor man må køre 96.

»Her er din fart. Du kan se, du kørte 132 kilometer i timen,« forklarer betjenten.

Herefter forklarer betjenten, at den overskridelse af fartgrænsen resulterer i en bøde på 100 pund, svarende til omkring 840 kroner, og 'tre point' på kørekortet.

»Det er fint,« lyder svaret fra Anders Holch Povlsen, der tager imod bøden og forklarer, at der er tale om en 'solrig og smuk dag', og at der 'ikke var noget trafik på vejen'.

Betjenten beder rigmanden bekræfte sit efternavn, men i speaken i programmet forklarer en stemme, at alle i Skotland godt ved, hvem den danske milliardær er.

Det gør de, fordi Anders Holch Povlsen gennem mange år har opkøbt store landarealer og godser i Skotland, hvilket har givet ham kælenavnet 'kongen af Skotland'.

En af betjentene bliver også interviewet i programmet og forklarer, at ifølge ham var der tale om en sand 'gentleman'.

»Han var bare ligefrem. Han gør meget for højlandet, han har investeret mange penge heroppe, og han har en stor interesse i at beskytte miljøet og højlandet. Men uanset hvad så skal vi behandle alle lige.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anders Holch Povlsen.

Det er ikke første gang, at Anders Holch Povlsen er taget for at køre for stærkt.

I 2017 var rigmanden for retten, hvor han mistede sit kørekort, efter han havde kørt 212 kilometer i timen i en Tesla Model S på en jysk motorvej, hvor man kun måtte køre 130.

Det kostede kørekortet og en bøde.

I et interview med Børsen har han efterfølgende udtalt sig om det mistede kørekort, og at han efterfølgende måtte gøre brug af en privatchauffør.

»Alle er lige for loven, og jeg savner det egentlig ikke. Jeg bruger min tid i bilen til at snakke med folk over telefonen og få fulgt op på nogle e-mails, og det fungerer,« forklarede Holch Povlsen.