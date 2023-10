For få dage siden kunne Bestseller fortælle, at de går en milliard tilbage på deres bundlinje i 2022/2023-regnskabet.

Her fortalte administrerende direktør og ejer Anders Holch Povlsen at virksomheden er »langt fra immune i turbulente tider«, som det med inflation og stigende råvarepriser må siges at have været.

Men i et interview med Finans åbner han også op for endnu en faktor, som spiller en stor rolle. Vejret. Han fremhæver at efteråret, som vi kender det, lader vente på sig, og at det i højere grad – såfremt udviklingen fortsætter – kan være noget, som virksomheden skal tænke med ind i planlægningen af fremtidige kollektioner.

»Vi vil gerne sælge smart modetøj og er afhængige af vejret. Når efterårssæsonen og det kolde vejr lader vente på sig, kan vi og vores kolleger mærke det. Hvis det fortsætter, får det indvirkning på, hvordan vi tænker vores varekategorier, kollektioner og andet,« siger han til Finans.

Selvom Bestsellers overskud er svundet ind, er omsætningen vokset med 1,8 milliard, og Anders Holch Povlsen slår da også fast, at man fortsat vil investere i virksomhedens vækst.

Man er blandt andet i gang med at bygge et stort distributionscenter i Holland.