Anders Breinholt sælger sit bornholmske sommerhus i Bølshavn nær Svaneke.

Det bekræfter tv-værten overfor B.T.

»Men det er dog med ondt i hjertet, for Bølshavn 47 har vitterligt jordens dejligste beliggenhed, og vi kommer til at savne det voldsomt,« lyder det fra Anders Breinholt om sit og hustruen, manageren Line Breinholts sommerhus.

Ejendomsmægleren, der skal stå for salget, er den bornholmske familievirksomhed Löwe Bruun Bornholm.

De har lavet et Instagram-opslag om sommerhuset, som de beskriver som »et mirakel«.

»Et mirakel for den kommende heldige ejer, for huse som disse går normalt i arv fra generation til generation og kommer derfor aldrig på markedet,« lyder det i salgsopslaget.

Her fremgår prisen for de 71 kvadratmeter helt nede ved havet og med klippekystudsigt også.

Den hedder 4,5 millioner kroner.

Anders Breinholt lille sommerhus ved vandet nær Svaneke på Bornholm er blevet sat til salg. Foto: Löwe Bruun Bornholm.

Anders Breinholt har også selv delt på Instagram, at han sælger sit sommerhus.

»Nej, vi skal ikke skilles – vi har en plan,« forsikrer Anders Breinholt her.

Overfor B.T. uddyber han, hvad planen er med at sælge sommerhuset i Bølshavn efter blot to år.

»Planen er at finde et større hus på Bornholm, da vi gerne vil bo mere derovre, nu hvor børnene er ved at blive store. Så vi leder efter et hus, hvor vi kan have kontorer og hjemmestudie, da der sker mange spænende ting på arbejdsfronten,« lyder det fra Anders Breinholt.

Han har datteren Ellen Maj, mens hustruen Line Breinholt også selv har to døtre fra et tidligere forhold.

Sommertradition med Søren Rasted

Det er heller ikke utænkeligt, at Anders Breinholt og Line Breinholts kommende nye bornholmske sommerhus skal være tættere på Søren Rasted.

Anders Breinholt har nemlig tidligere fortalt B.T. om sin faste tradition med at holde fælles familiesommerferie på Bornholm med sin ven gennem tyve år, musikeren Søren Rasted.

»Så planlagde vi altid, at vi havde den uge sammen. Det var bare pissehyggeligt. Det har vi gjort i otte år nærmest i streg,« lød det sidste år fra Anders Breinholt.

Anders Breinholt, Søren Raasted og Carsten Berthelsen præsenterer 'Breinholts julekalender 2023', tirsdag den 7. november 2023. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Søren Rasted overtog forrige år sit og ekskonen Lene Nystrøms bornholmske sommerhus i Sandvig, mens Anders Breinholt og Line Breinholt købte deres sommerhus i Bølshavn nær Svaneke.

Sommerhuskøbet på Bornholm kom efter, at Breinholt-ægteparret havde solgt deres ti kvadratmeter større sommerhus i nordvestsjællandske Fårevejle, som havde en salgspris på godt 3,3 millioner kroner.

Men nu er det lille sommerhus i bornholmske Bølshavn så sat til salg efter to år, så det kunne være, at Breinholt-familien igen pønser på at rykke tættere på Søren Rasted og hans bornholmske sommerresidens i Sandvig.

Ejendomsmægleren hos Löwe Bruun har ikke ønsket at kommentere salgsopslaget yderligere.