For tre måneder tilbage betalte Anders Breinholt 30.000 kroner under en auktion hos Lauritz.com.

Han fik en trøje med sit fodboldhold FCK, og pengene skulle gå til SMILfonden, der støtter alvorligt syge børn.

Men donationen har endnu ikke indfundet sig hos den velgørende organisation, for Lauritz.com er kommet under rekonstruktion på grund af en enorm gæld, hvilket altså betyder, at også Anders Breinholts velgørende kroner er indefrosset.

Den situation er tv-værten mildest talt gal i skralden over - og Lauritz.com beklager nu ligeledes overfor B.T.

Lauritz.com på Store Hedevej ved Roskilde. Auktionshuset er røget i så store økonomiske problemer, at selskabet er under rekonstruktion, mens Forbrugerrådet Tænk fraråder folk at handle med dem.

Auktionshuset forsikrer, at deres mange velgørenhedauktioner - såsom den for FCK og SMILfonden - er 'hjerteblod'.

»Det er derfor også med et tungt hjerte, at vi ikke har kunnet afregne flere af vores velgørenhedsauktioner her i foråret, herunder Smilfonden. Det beklager vi dybt,« lyder det i et skriftligt svar fra administrerende direktør, Mette Rode Sundstrøm.

Anders Breinholt selv har 'ingen yderligere kommentarer' til situationen, oplyser hans kone og manager, Line Breinholt.

De henviser i stedet til et Instagram-opslag, hvor Anders Breinholt i lidet flatterende vendinger omtaler det konkurstruede auktionshus.

Denne fodboldtrøje købte Anders Breinholt gennem en auktion hos Lauritz.com. Men de 30.000 kroner, han betalte for den, som skulle gå til SMILfonden, er aldrig nået frem.

Her skriver den 50-årige tv-vært, at SMILfonden, som han tilbage i april troede at støtte, stadig 'har over 400.000 kroner ude at svømme hos Laurtiz.com' efter en velgørenhedsauktion, organisationen afholdte i samarbejde med fodboldholdet FCK gennem auktionshuset.

'Det er desværre ikke første gang, at Lauritz.com er lidt for smarte i en fart. Nu er de ved at gå konkurs og deres forretning er stadig åben, hvilket virker stærkt kritisabelt,' skriver tv-værten.

Han lægger heller ikke skjul på, at han ikke har meget tillid tilbage til auktionshuset, hvis ejende ægtepar nu forsøger at undgå en konkurs ved at sikre den fortsatte drift igennem en rekonstruktion.

Anders Breinholt har tidligere været 'Natholdet'-vært, men i dag laver han særligt podcasts.

'Hvem ved, måske sidder stifterne og direktørerne Bengt Sundstrøm og Mette Sundstrøm på deres chateau et sted i Europa og har det fedt? Eller også er de ved at finde de penge, som de skylder SMILfonden og mange flere,' skriver Anders Breinholt.

'Indtil det sker, synes jeg, I er nogle usympatiske røvhuller.'

Lauritz.com forsikrer dog om, at man forsøger at rejse finansering ad forskellige veje for at kunne udgå af rekonstruktionen og betale ikke mindst SMILfonden deres penge.

»Hele den aktuelle rekonstruktion af Lauritz handler derfor også om at frembringe en ny kapitalstruktur for Lauritz, der kan sikre en tilbagebetaling af vores kreditorer, herunder de berørte velgørenhedsorganisationer, samt skabe en robust økonomisk grundlag for Lauritz.com fremtidige virke,« siger den administrerende direktør, Mette Rode Sundstrøm.