Så er den gal igen.

Tirsdag formiddag klokken 10 satte Smukfest partoutbilletterne til næste års festival til salg - og igen i år, gik de som varmt brød.

Klokken 10:56 kunne de nemlig melde udsolgt af deres 30.000 partoutbilletter.

Smukfest har de sidste mange år været kendt for at have et utroligt trofast publikum, der køber billet til festivalen uden at vide, hvem der kommer og spiller.

I år har de indtil videre da heller ikke afsløret mere end ét navn til næste års plakat i form af den britiske popstjerne Sam Smith.

Opdateres..