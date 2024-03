Amalie Szigethy er ikke begyndt at 'preppe' endnu, men Ruslands invasion af Ukraine bekymrer hende.

Den 32-årige realitystjerne fortæller torsdag aften til premieren på musicalen 'Askepot The Musical', at hun eksempelvis 'gik amok' under coronakrisen og samlede et forråd af særligt to ting.

»Lige da corona kom til Danmark, var jeg ude og købe en masse wc-papir og dåsemad. Jeg gik faktisk rigtig meget amok,« fortæller Amalie Szigethy og fortsætter:

»Det var kæmpestore indkøbsvogne, hvor jeg bare lagde ting ned. Det var jo inden, man vidste, hvor det førte hen.«

Amalie Szigethy bor til daglig med kæresten Mikkel Skelskov og deres to børn Josephine og Hannah på syv og tre år.

Hun fortæller, at hun følger med i nyhederne og situationen i Ukraine sammen med sine børn, men at hun forsøger at skærme sig fra det meste.

»Det påvirker mig så meget, at jeg får angst og bliver bange. Så jeg prøver at holde det lidt på afstand. Jeg ved jo godt, at det er seriøst derude, men alligevel vil jeg også gerne leve i min lille boble og tro, at alt er godt derhjemme.«

