Alex Høgh Andersen beder om hjælp.

For 'Vikings'-stjernen er en af de mange, som er blevet berørte af konkursen hos auktionshuset Lauritz.com.

Han er nemlig mangeårig ambassadør for velgørenhedsforeningen Ungdommens Røde Kors, og her står de og mangler knap 700.000 kroner fra auktionshuset, der møder stor kritik.

»De penge er simpelthen så essentielle, men nu må vi desværre budgettere om. Det kan godt ramme allerede her til efteråret,« begræder Alex Høgh Andersen til B.T.

»Det er et par ferielejre og et par hospitalscaféer. Og desværre er det sådan noget, der gør, at psykiatrien lige pludselig ikke længere får den støtte, som der om noget er brug for. Og det er børnene, det går ud over.«

De 700.000 kroner stammer fra en velgørenhedsauktion, som Ungdommens Røde Kors afholdte tilbage i foråret.

Men efter Lauritz.com's nylige konkurs er alt håb ude for, at de først indfrosne støttekroner nogensinde finder tilbage til Røde Kors-organisationen.

»Dem kommer vi ikke til at se nogen af. Det er helt skørt. Det er rigtig mange penge,« fastslår Alex Høgh Andersen.

Alex Høgh Andersen har gennem fem år været ambassadør for Ungdommens Røde Kors, som nu mister 700.000 kroner på Lauritz.coms konkurs. Foto: Ungdommens Røde Kors / Alex Høgh Andersen. Vis mere Alex Høgh Andersen har gennem fem år været ambassadør for Ungdommens Røde Kors, som nu mister 700.000 kroner på Lauritz.coms konkurs. Foto: Ungdommens Røde Kors / Alex Høgh Andersen.

For han og Ungdommens Røde Kors har allerede budgetteret med de mange hundredetusinde kroner, som nu kommer til at mangle i efterårets velgørende aktiviteter for udsatte børn og unge.

Derfor har de nu startet en indsamling for at rette op på tabet.

»Det er en fuldstændig pisse forfærdelig situation, så nu prøver vi bare at lukke en lille smule af det hul, der kommer,« forklarer Alex Høgh Andersen.

Og i skrivende stund er der allerede samlet godt 100.000 kroner ind til formålet.

»Det handler om at gøre uret til ret, så vi er glade for den mindste øre! Det er alfa og omega for os.«

Lauritz.com har tidligere beklaget situationen overfor B.T. og forklaret, at velgørenhedauktioner var en del af deres 'hjerteblod'.

På grund af den nyligt afsluttede rekonstruktion af auktionshuset var alle deres midler indefrosset, mens forhåbningen stadig var at kunne genetablere virksomheden og betale ikke mindst støttekronerne tilbage.

Men i stedet måtte milliongældsramte Lauritz.com erklæres konkurs, og nu skal konkursboet gøres op.

Hos Ungdommens Røde Kors forestiller man sig dog stadig ikke, at man kommer til at se sine knap 700.000 kroner fra auktionshuset igen i den forbindelse.

'700.000 kroner er f****** mange penge for os, og det er svært at bære, at det skal ende sådan!' skriver landsforperson for Ungdommens Røde Kors, Jonas Wiederholt Larsen, i indsamlingsbeskrivelsen.

Derfor håber velgørenhedsorganisationen altså, at de kan mindske skaderne med den nye indsamling.

»Børn er uskyldige. Jeg har haft ekstremt meget støtte og et solidt og kærlighedfyldt fundament at bygge mit liv på - ellers havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag. Og det er der en masse børn og unge, som ikke har. De er uskyldige, og de skal have den hjælp, de skal have,« understreger Alex Høgh Andersen til slut.