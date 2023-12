Torsdag aften var en af de mere mindeværdige i Alberte Windings 40 år lange musikkarriere.

Her modtog hun æresprisen ved DMA – Danish Music Awards.

»Der er super mange højde- og lavpunkter i en karriere. En god aften som forleden dag i en fuld sal med et lykkeligt publikum, og vi er lykkelige, der tænker jeg, 'det er aldrig sket før', eller da jeg fik mine børn. Det her er bare en rigtig rar ting og selvfølgelig et højdepunkt, men ikke det eneste,« fortalte hun på den røde løber.

Den 60-årige sanger var formentlig den mest rutinerede i branchen af alle gæsterne, som var domineret af unge stjerner som Artigeardit og Ida Laurberg, der begge kunne hive statuetter med hjem.

Men hvis nogen af dem gjorde sig tanker om at få et god råd med fra Alberte om, hvordan man klarer sig i branchen, så må de tro om – det er dog deres egen skyld, forklarer hun.

»Der er det, at unge kunstnere lige nu faktisk er meget gode til at hvile i sig selv. Deres værker handler meget om at være i kontakt med, hvad de føler, deres venner og sådan noget, så jeg tror desværre, det er så irriterende, at jeg ikke har nogen råd, men jeg løber lidt efter dem og spørger: 'Hvordan gør I?'«

»Man kan sige, og det lyder simpelthen så banalt, at hele tiden vende tilbage til, hvad der er autentisk for mig at gøre lige nu, det er det, der holder, og det er de smaddergode til.«

Se Albert Winding på den røde løber i videoen øverst.