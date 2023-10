Nej, nej, nej!

For nylig sagde Enhedslistens Rosa Lund, til Ekstra Bladet, at hun drømmer om at komme med i 'Vild med dans'. Spørger man bredt rundt i Folketinget, er der dog mange, der ville sige nej, hvis TV 2 gav dem tilbuddet.

'Vild med dans' kører for tiden på 20. sæson.

Igennem årene har fem – på daværende tidspunkt – aktive politikere været en tur på dansegulvet med Astrid Krags tredjeplads i 2014 som det hidtil bedste resultat og Rasmus Jarlovs 11.-plads året efter, som det dårligste.

B.T. har spurgt Folketingets medlemmer, om de ville sige ja, hvis TV 2 en dag ringede. Følgende ville sige nej tak.

HER KAN DU LÆSE HVILKE POLITIKERE, DER GERNE VIL VÆRE MED I 'VILD MED DANS'

Pernille Vermund, Nye Borgerlige



Pernille Vermund siger nej tak til 'Vild med dans'. Foto: Søren Bidstrup

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Nej.«

Hvad er din generelle holdning til at politikere deltager i 'Vild med dans'?

»Det må de selv om.«

Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet

Benny Engelbrecht siger også nej til 'Vild med dans'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej, det er jeg ikke.«

Ville du sige ja?

»Ikke som danser, men skulle orkesteret en dag mangle en gæstesanger, siger jeg ikke nej. The Antonelli Orchestra er et fremragende live band. Jeg er mere til at spille musik, end til at danse til det.«

Hvad er din generelle holdning til politikere i 'Vild med dans'?

»Jeg ønsker dem der deltager held og lykke, men har ellers ingen holdning til det. Jeg var et par gange med til at heppe på Astrid Krag da hun stillede op. Dengang var jeg minister og hun min ordfører, så jeg fandt det naturligt at bakke hende moralsk op.«

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti



Alex Ahrendtsen. Foto: Linda Kastrup

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Nej.«

Hvad er din generelle holdning til politikere i 'Vild med dans'?

»Det må de selv afgøre.«

Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?

»Politikere er gode til danse udenom. Sjældent at holde rytmen. Måske derfor.«

Søren Espersen, Danmarksdemokraterne

Søren Espersen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nix.«

Ville du sige ja?

»Nej, tak.«

Hvad er din generelle holdning til politikere i 'Vild med dans'?



»Det må de helt selvom.«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?

»Vi er måske ikke ret godt til at danse …«

Lars-Christian Brask, Liberal Alliance



Lars-Christian Brask. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Jeg fik en føler før jeg blev politiker, men gjorde det klart, at det ikke havde min interesse. Det har det heller ikke nu.«

Christian Friis Bach, Radikale Venstre



Christian Friis Bach. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Nej. Er ikke særlig god til at danse.«

Hvad er din generelle holdning til, at politikere deltager i 'Vild med dans'?

»Positiv, hvis de kan danse.«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?

»Danseevner og at det nok hurtigt bliver til en folkeafstemning i stedet for en dansekonkurrence.«

Jan E. Jørgensen, Venstre



Jan E. Jørgensen. Foto: Asger Ladefoged

Er du nogensinde blevet tilbudt at deltage i 'Vild med dans'?

»Nej – aldrig nogensinde. Enten er jeg ikke kendt nok – eller også tror de, at jeg ikke kan danse. Så det er ikke helt tilfredsstillende«

Ville du sige ja, hvis du fik tilbuddet?

»Jeg ved det ikke. Det kunne helt sikkert være sjovt og personligt udviklende – og måske ville jeg endda kunne tabe mig nogle kilo. Omvendt vil jeg hellere have, at folk kender mig for mine politiske synspunkter end for mine evner på et dansegulv, så jeg hælder til et nej.«

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF



Karina Lorentzen Dehnhardt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Jeg er aldrig blevet spurgt, og jeg er revnende ligeglad med 'Vild med Dans'. Så længe de ikke spiller elektronisk musik, er det ikke noget for mig.«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?

»Når politikerne ikke vinder er det vel fordi de er bedre til at lave politik end ikke at danse. Jeg har stor respekt for dem, der øver til hver gang, men jeg har ikke tid til det.«

Lars Christian Lilleholt, Venstre



Lars Christian Lilleholt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Nej.«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?



»At politikerne tilsyneladende ikke er gode nok til at danse«

Martin Lidegaard, Politisk leder for Radikale Venstre



Martin Lidegaard. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Berlingske

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?«

»Nej.«

Hvad synes du om, at politikere deltager i 'Vild med dans'?

»Fint med mig.«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du det skyldes?

»Haha, det tør jeg ikke sige, men vælgerne har altid ret, også i dette tilfælde.«

De ville også sige nej, hvis de blev spurgt:



