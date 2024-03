Når TV 2 skal finde nye deltagere til 'Vild med dans', har de ofte spurgt deres egne stjerner fra 'Badehotellet'.

Flere har sagt ja - og vundet dansekonkurrencen - men en stor del har også sagt nej. Herunder forklarer en håndfuld af dem hvorfor:

Anette Støvelbæk

Anette Støvelbæk.

Den 56-årige skuespiller, der i 'Badehotellet' spiller Fru Frigh, fortæller, at hun er blevet spurgt 'rigtig mange gange', om hun vil være med i 'Vild med dans'.

Hun har sagt nej og tilføjer, at hun generelt afholder sig fra at medvirke i diverse quizzer og tv-shows.

'Badehotellets' tre vindere Siden 'Badehotellet' første gang løb over skærmen den 30. december 2013, har fire skuespillere fra serien medvirket i 'Vild med dans'. - I 2015 vandt Ena Spottag, der spiller kokkepigen Martha. - I 2018 vandt Simon Stenspil, der spiller vagabonden Valter. - I 2019 fik Neel Rønholt en femteplads. Hun spiller i 'Badehotellet' Sibylle Fjeldsø - I 2020 vandt Merete Mærkedah, der spiller stuepigen Otilia.

»Jeg vil gerne have lov til at være 'Anette skuespiller' og ikke 'Anette quiz-ting eller 'Vild med dans'. Jeg skal ikke sige, at det aldrig kommer til at ske, men det vil også være svært for mig at styre min vrede eller glæde, og det har jeg ikke lyst til at skal ud på den måde.«

Amalie Dollerup

Amalie Dollerup.

Den 37-årige skuespiller, der i 'Badehotellet' spiller Amanda Madsen i 'Badehotellet', er også blevet spurgt flere gange af TV 2.

Hun siger fortsat pænt nej tak.

»Jeg kan rigtig godt lide at danse, men jeg kan allerbedst lide at danse derhjemme eller på et festligt dansegulv. Det synes jeg på en måde er sjovest og friest. Og det tror jeg , jeg bliver ved med.«

Mads Wille

Mads Wille.

Den 52-årige skuespiller, der i 'Badehotellet' spiller grev Ditmar, har også sagt nej til at være med i 'Vild med dans'.

»Jeg ved ikke, hvor godt jeg ville fungere i sådan et format. Umiddelbart ser jeg ikke mig selv som en 'realityfigur', men mere som en karakterskuespiller. Det er derfor, at jeg har sagt nej.«

Peter Hesse Overgaard

Peter Hesse Overgaard.

Den 69-årige skuespiller, der i 'Badehotellet' spiller Hr. Aurland, forklarer, at han har sagt nej til 'Vild med dans', fordi han ikke har kræfterne til det.

»Til vores afslutningsfest prøvede jeg at danse med Merete Mærkedahl (Der vandt 'Vild med dans' i 2020, red.). Pludselig hoppede hun op på mig, hvor jeg skulle gribe hende, og der kunne jeg mærke, at jeg ikke har kræfterne til det længere.«

Cecilie Stenspil

Søskendeparret Simon og Cecilie Stenspil.

Selvom hendes lillebror Simon Stenspil vandt 'Vild med dans' i 2018, har 44-årige Cecilie Stenspil, der i 'Badehotellet' spiller fru Weyse, selv takket nej til TV 2.

»Jeg tror ikke, det passede arbejdsmæssigt, og så er jeg i virkeligheden ret genert. Jeg tror, jeg vil være vildt genert i den sammenhæng. Jeg kan bedst lide at gemme mig bag en rolle.«

Jens Jacob Tychsen

Jens Jacob Tychsen.

Da B.T. nævner 'Vild med dans' for 'Badehotellets' 48-årige 'Hr. Weyse', svarer han hurtigt:

»Du kommer aldrig til at se mig (I 'Vild med dans, red.).«

Da B.T. spørger videre, om han nogensinde er blevet spurgt, svarer han med et smil:

»Det behøver vi ikke snakke om. Det kommer aldrig til at ske.«

Morten Hemmingsen

Morten Hemmingsen.

43-årige Morten Hemmingsen, der i 'Badehotellet' spiller Morten Enevoldsen, fortæller, at TV 2 flere gange har spurgt, om han ville være med i 'Vild med dans', men at det ikke passede med hans kalender.

»Jeg tror, der var noget teater, jeg var afsted med, og så gik det ikke.«

Han er dog åben for at være med på et tidspunkt.

»Det ville være spændende, men det kræver, at jeg har tiden til faktisk at kunne engagere mig i det. Hvis jeg går i gang med det, skal det også være ordentligt, og jeg skal kunne øve mig, så man ikke er helt Bambi på glatis.

