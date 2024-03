Kom forbi om et kvarter, sagde han. Så det gjorde hun. Sprang i en taxa og trådte ind i den lejlighed, der havde været hendes hjem i fem år. Og fandt en fremmed kvinde i dén seng, der knap var nået at blive kold.

»Det tilgav jeg ham aldrig,« siger Judy Gringer om Dirch Passer, som hun i en alder af blot 17 år blev kæreste med. Og som nu havde ydmyget hende groft.

»Men var jo nok til en vis grad også min egen skyld. Det var tak for sidst,« tilføjer hun så. Tørt.

Hvordan det lige hænger sammen, vender vi tilbage til.

Judy Gringer og Dirch Passer mens alt stadig var idyl mellem dem. Foto: Flemming Adelson/Ritzau Scanpix Vis mere Judy Gringer og Dirch Passer mens alt stadig var idyl mellem dem. Foto: Flemming Adelson/Ritzau Scanpix

'En sexbombes bekendelser' er titlen på den biografi, der om få dage lander hos boghandleren. Med en pikant og afklædt Judy Gringer på forsiden.

Navnet ringer næppe en klokke hos yngre generationer. For med sine 83 år tilhører hun i den grad en anden tid. Men en tid, hvor hun spillede sammen med legender som blandt andet førnævnte Dirch Passer, Kjeld Petersen, Jørgen Ryg og Preben Kaas.

Legender, der da også pryder væggene i den lille lejlighed i indre København, som de seneste fem årtier har været Judy Gringers hjem.

Barmen, der gjorde hende berømt, er tækkeligt skjult under en stor sweater. Hun kæmper for at komme til hægterne igen ovenpå en influenza, og hendes tale bærer stadig præg af den blodprop, der for nogle år siden gjorde hende lam i den ene side af ansigtet.

»Men jeg slap billigt,« understreger hun.

At Judy Gringer i 1958 landede i favnen på Dirch Passer skyldtes én ting.

»Jeg havde jo bare en lidt større barm end de andre. Så blev det mig. Jeg var 17 år,« husker hun.

Som helt ung var Judy Gringer balletbarn på Det Kongelige Teater, men måtte stoppe som 15-årig på grund af smerter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Som helt ung var Judy Gringer balletbarn på Det Kongelige Teater, men måtte stoppe som 15-årig på grund af smerter. Foto: Bax Lindhardt

Som barn havde hun danset ballet på Det Kongelige Teaters balletskole, men måtte på grund af smerter stoppe som 15-årig.

Men dansen elskede hun, og ved et tilfælde blev hun opdaget af revydirektør Stig Lommer, som hyrede hende som danser til ABC Teatret på Frederiksberg, den tids hotteste morskabsteater.

Skæbnen ville, at en svensk skuespillerinde, som skulle have spillet overfor Dirch Passer i et af numrene i årets revy, måtte melde afbud. Og så var det, at Judy Gringers bryster kom på banen.

For deres størrelse havde en vis betydning for, at nummeret kunne fungere.

'Babs og Nutte' hed den ikoniske sketch, hvor Dirch Passer er forsikringsmanden, der tror, at kvinden ønsker at forsikre sine bryster, mens det i virkeligheden er hendes to hunde. Som hedder Babs og Nutte.

Dirch Passer og Judy Gringer i den berømte sketch 'Babs og Nutte'. Foto: Aage Sørensen/Ritzau Scanpix Vis mere Dirch Passer og Judy Gringer i den berømte sketch 'Babs og Nutte'. Foto: Aage Sørensen/Ritzau Scanpix

Sketchen blev en kæmpe succes. Publikum lå flade af grin. Og fra den ene dag til den næste var Judy Gringer en stjerne, og startskuddet havde lydt til en lang karriere som 'en af dansk films morsomste komedienner', som hun blev beskrevet.

»Jeg må sige, at jeg var heldig. Tænk at få lov til at spille sammen med Kjeld og Dirch. Jeg var lige fyldt 17,« siger hun henført om tiden. Hvor 'sexbombe' blev hendes mellemnavn, og hun kunne have endt som et nemt offer for datidens mandlige teaterdirektørers lidt for lange fingre.

»Men fordi jeg var sammen med Dirch, har han nok været en beskyttende faktor, så de holdt nallerne væk.«

Kort efter at de havde lavet 'Babs og Nutte' sketchen sammen, blev de nemlig kærester. Hun var 17. Han 32.

»Min første kærlighed,« smiler hun.

»Lad os bare kalde ham den bedste. Han var svær at overgå på mange punkter,« tilføjer Judy Gringer, som hurtigt flyttede ind i hans lejlighed på Gråbrødre Torv i København.

Aldersforskellen, der nok havde vakt noget mere røre i dag, løftede ingen et øjenbryn over.

»Jeg husker det ikke som et problem. Jeg følte det i hvert fald ikke. Men der må jo have været noget. Jeg var 17, var kun lige kommet ud af min barndom og teenageår, og Dirch havde jo et ægteskab bag sig og 15 års forspring,« siger hun og ser tænksom ud, mens hun tænder en af mange cigaretter.

Cigaretter har været Judy Gringers last, siden hun var helt ung. Nu er det blevet for sent at stoppe, mener hun. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Cigaretter har været Judy Gringers last, siden hun var helt ung. Nu er det blevet for sent at stoppe, mener hun. Foto: Bax Lindhardt

Så ryster hun på hovedet.

»Nej, jeg tror ikke, at det spillede en rolle.«

Udover at medvirke i en række film og teaterforestillinger sammen, var de kærester i fem år. År, hvor Dirch Passer – som længe havde svirret på de københavnske værtshuse sammen med vennen Kjeld Petersen – droslede gevaldigt ned for bylivet.

Men da vennen i 1962 pludselig døde, sank den berømte komiker ned i sort hul og kiggede igen dybt i flasken. Blev mere og mere fjern for den unge Judy Gringer.

Om den manglende opmærksomhed spillede nogen rolle, har hun svært ved at sige i dag. Men i hvert fald faldt hun snart i armene på en anden mand.

'Han var en dejlig og fræk mand. Og det bliver man fascineret af' beskriver hun i bogen den gifte skuespiller Preben Kaas, som hun indledte en affære med.

Judy Gringer omgivet af Preben Kaas og Jørgen Ryg. Foto: Ivar Myrhøj Vis mere Judy Gringer omgivet af Preben Kaas og Jørgen Ryg. Foto: Ivar Myrhøj

Hvilket altså kom Dirch Passer for øre. Hvorpå den 21-årige Judy Gringer af hans manager fik besked på at flytte fra lejligheden. Omgående. Og uden et ord fra kæresten selv.

Det var i et forsøg på i det mindste at tale om det, at Dirch Passer få dage senere sagde ja til at mødes. Hjemme i den lejlighed de havde delt i fem år. Hvor han så som 'special surprise' havde sin kommende kæreste installeret i sengen.

»Den afslutning kunne jeg godt have været foruden. Selvom det måske var min egen skyld. Men den var svær at sluge,« siger Judy Gringer. Som trods alt til dels godt forstår ham. At det var en tak for sidst.

Den dag i dag kalder hun da også Dirch Passer for det sødeste og mest gavmilde menneske, hun har mødt. Og én, som det var svært for de efterfølgende mænd – som der var mange af – at leve op til.

»Så man kan sige, at det er sørgeligt at begynde med det bedste. Jeg vil ikke sige, at det blev værre og værre, men…,« smiler hun. Og er trods alt taknemmelig for, at hun senere i livet med en anden mand fik datteren Julie. Takket være hvem hun i dag har tre børnebørn, som hun ser jævnligt.

Judy Gringer med datteren Julie, som hun har med filminstruktør Knud Leif Thomsen. Foto: Egon Engmann/Ritzau Scanpix Vis mere Judy Gringer med datteren Julie, som hun har med filminstruktør Knud Leif Thomsen. Foto: Egon Engmann/Ritzau Scanpix

Men karrieren, den er hun ikke i tvivl om, at hun kan takke Dirch Passer for. For uden ham var 'Babs og Nutte' aldrig blevet en succes, og uden den er hun ikke engang sikker på, at hun var gledet over i skuespillet og en dag kunne skrive komedier som 'Fem mand og Rosa', 'Det tossede paradis', 'Julefrokosten' og 'Midt om natten' på sit cv.

For skuespillet var aldrig en ambition.

»Jeg har altid gået mine egne veje, og hvor de har ført mig hen.«

Det er dog år siden, at de veje har ført hende i favnen på publikum. I 1984 valgte hun at stoppe på teatret, og 20 år senere lavede hun sin sidste film.

»Jeg var jo ikke den unge pige mere. Tilbuddene væltede ikke ind, vel? Min intuition sagde, at det skulle være nu,« siger Judy Gringer.

Men hun savner det ikke. Savner mere alle de fantastiske legender, hun delte plakat med, og nyder sit lille liv i indre København. Med katten Lille, med vennerne i de små gader. Og smøgerne.

»Det er alligevel for sent at holde op, ikke?«

'Judy Gringer: En sexbombes bekendelser' udkommer på Forlaget Format 21. marts, og kan opleves live i en Q&A i Grand teatret, København 16. marts kl. 10.30.