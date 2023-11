Det var en mail fra sin dengang 11-årige datter Augusta, som fik Claus Meyer til at lade tårerne løbe løbsk.

For syv år siden var Claus Meyer i gang med sit New York restauranteventyr, men under en familieferie på en tropeø måtte han pludselig forlade familien og redde restauranten i økonomiske problemer.

Og det fik datteren Augusta til tasterne og skrive en følsom og ærlig mail, skriver Alt for damerne, der har talt med iværksætterkokken i et større interview.

I mailen stod der blandt andet, at familien nærmest levede i to verdener, hvor Claus Meyer var alene i en grå verden, og at han ikke kunne komme ind i den anden familieverden på grund af ufattelig mange timers arbejde.

Claus Meyer forklarer til magasinet, at datteren ramte hovedet på sømmet, for han stod midt i et lavpunkt af en krise.

»Jeg græd, da jeg læste den mail i flyveren til New York, for hun havde jo ret. Jeg kunne ikke komme fra mørket og over til familien i lyset, og lige meget hvad de gjorde for mig, kunne de ikke nå ind til mig på det tidspunkt,« siger han.

Yderligere forklarer han, at undervejs i det amerikanske eventyr mistede han det meste af sin disponible formue, selvom han ikke gik op i penge, så var det skamfuldt.

Noget han tidligere har åbnet op omkring i en bog.

Meyer endte med at poste mange af sine egne penge i drømmen og tabte mere end 100 millioner kroner på det amerikanske projekt. Men det var ikke kun penge, han ofrede.

Det sidste halve år i New York og de første otte måneder efter familien igen var hjemme i Danmark skammede han sig over, at havde »dummet sig« og det føltes »nærmest som en depression,« har han tidligere sagt til Politiken.