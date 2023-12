Før afrejsen til Dubai spurgte Elvira Pitzner sin advokat, om der kunne opstå problemer ved at rejse dertil.

Det afviste advokaten.

Sådan lyder det fra Elvira Pitzners mor, Katerina Pitzner, til Berlingske.

»Han afviste blankt, at det kunne blive et problem. Er det så dårlig dømmekraft (at rejse dertil, red.)? Det må være op til den enkelte at vurdere, men jeg vil tro, at mange ville stole på sin advokat,« fortæller hun.

Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatselskab

Advokaten må siges at have taget fejl.

1. december blev Elvira Pitzner sammen med Mortada Haddad anholdt, mistænkt for utroskab, og siden da har de været tilbageholdt i Dubai.

Det grønne lys, som Elvira Pitzner fik, er ikke noget, som kan forventes at påvirke den verserende sag.

Sådan lyder det fra den danske advokat Thomas Friis Nielsen, der er ejer af Friis Advokatfirma i Dubai.

»Det vil det ikke. Det er de ligeglade med. Hvis du havde en advokat, der sagde, at det var okay, at du tog nogle varer i kiosken, så hjælper det dig ikke, at du har fået et dårligt råd fra din advokat, når politiet anholder dig for tyveri,« siger Dubai-advokaten.

I interviewet med Berlingske fortæller Katerina Pitzner også, at Elvira Pitzner blandt andet rejste til Dubai for at møde en lokal advokat, der før hendes afrejse rejste en injuriesag for hende mod ekskæresten Milad Saadati.

Og den kan måske spille en smule ind på straffen i den verserende sag, hvis Elvira Pitzner skulle gå hen og blive dømt for utroskab.

»Jeg skal ikke kunne udelukke, at det kan påvirke en eventuel strafudmåling. Hvis hun bliver fundet skyldig i at være utro, skal de finde ud af, hvor lang tid hun skal i fængsel – eller have en anden form for straf – og så kan det godt have betydning, hvis Milad på en eller anden måde ikke har opført sig korrekt. Det kan godt have en betydning for dommeren, men ikke på selve skyldspørgsmålet,« siger Thomas Friis Nielsen.