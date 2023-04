Det blev ikke den tur hjem fra Washington, D.C. som Adam Price havde håbet.

I et længere skriv på Instagram fortæller manuskriptforfatteren og den tidligere madanmelder hos Politiken, hvordan oplevelsen blev ødelagt, da SAS serverede mad, der ifølge tv-kokken ikke var til at spise.

''Hvis du flyver på Economy, har vi fornøjelsen af at servere dig Boeuf Bourguignon …' Kort efter ankom en beige plastbakke med en foliepakke, der indeholdt det, som kabinechefen omtalte som bøf Bourguignon. Jeg kan kun sige, at jeg ved mere om mad end kabinechefen. Det var ikke bøf Bourguignon,' starter Adam Price sin svada mod flyselskabet.

Til B.T. uddyber Adam Price sin kritik af flyveturen.

»Det var under lavmålet. Hele flyturen. Og den mad havde intet med Boeuf Bourguignon at gøre,« lyder det.

Adam Price, der sammen med sin bror James Price, står bag flere madprogrammer og restauranter, dissekerer i opslaget på Instagram retten, der kom til ham.

'Det var nogle ganske få, seje smagsløse kødstykker i en brunlig væske med stykker af sort oliven og broccoli. Skiver af skamkogt gulerod, som ikke havde været i kontakt med kødet lå ovenpå sammen med store stykker kartofler med skræl.'

'Broccolien havde en gullig-brun farve og en konsistens, hvor jeg helst ikke vil vide, hvad de har gjort ved den.,' lyder beskrivelsen af retten, som han også har delt billeder af.

Nu var du jo på en flyver og ikke en restaurant, kan man forlange så høj kvalitet af mad?

»Det kan man da sagtens. Det har jeg da fået før både hos SAS og andre flyselskaber. Du kan bare sige, at jeg gerne vil påtage mig opgaven med at lave bedre mad, og SAS kan hente opskriften på Boeuf Bourguignon direkte fra spise med Price,« lyder det med et grin.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Adam Price (@adampricedk)

Og det var ikke kun hovedretten, der var problemet.

Også desserten får en tur med grovfilen og kaldes 'vingummiagtig' af tv-værten, der har været i Washington på arbejde med sin kæreste Katherine Diez.

Som sidste skuffende krølle på turen for Adam Price blev han også præsenteret for en muffin, der ikke gjorde noget godt for tv-værtens humør.

'Pakken indeholdt en brændende varm muffin i total opløsning med en blok amerikansk smelteost indeni. Den dryppede af sødligt industrifedt, og jeg var faktisk glad, da jeg hørte flere udbryde omkring mig: »Hvad fanden i helvede er dette?« ', skriver han.

Katherine Diez og Adam Price har været sammen på tur til USA. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Katherine Diez og Adam Price har været sammen på tur til USA. Foto: Ida Marie Odgaard

Hele miseren har kostet Adam Price 17.336 kroner.

Det viser endnu et billede, som han har vedhæftet sit opslag.

Og det mener Adam Price bestemt ikke er i orden.

»Når du betaler syv gange så meget for at flyve med SAS, og det så er den oplevelse du har. Det er simpelthen der, kæden hopper af for mig.«

Men hvorfor vælger du at betale så mange penge for at flyve med SAS?

»Fordi jeg er så gammeldags, som jeg er. Jeg har fløjet med SAS i 30 år, og jeg har en forhåbning om, at det er den samme gode, gamle kvalitet. Men det her. Det var vanvittigt skuffende. Elendig mad og et krampagtigt sæde, som jeg har betalt 17.000 kroner for. Jeg var ægte vred,« lyder det.

Har SAS mistet dig som kunde efter det her?

»Jeg har været loyal i så mange år. Men jo, jeg tænker da på, om jeg skal flyve med nogle andre. Når de ikke engang gør noget for deres gamle stamkunder, så kigger jeg mig da nok om til anden side næste gang.«

Du har jo en ret stor platform, som du deler det her på, tænker du på, hvilke konsekvenser det får for SAS?

»Ja, det er da lige det, jeg tænker på. Det skal have konsekvenser, så de forhåbentlig retter ind til næste gang.«

B.T. har kontaktet SAS tirsdag formiddag med kritikken fra Adam Price, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.