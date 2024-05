Abdel Aziz Mahmoud har fået en ny opgave på TV 2.

Den 40-årige tv-vært er nemlig blevet vært på TV 2s aktualitetspodcast 'Dato'.

Det afslører han selv i et opslag på X.

»Jeg er selv trofast lytter af 'Dato', og nu skal jeg selv være vært og håber, jeg kan bidrage med noget nerve,« forklarer Abdel Aziz Mahmoud i den video, han har delt.

Her ser man ligeledes tv-værten i studiet med sin første gæst, så den første optagelse af 'Dato' med Abdel Aziz Mahmoud i front skulle altså allerede være i hus.

»Jeg tror, der er rigtig mange sager lige nu, som splitter. Og jeg tror, at vi kan være med til at forsone og blive klogere, selvom vi stiller de kritiske spørgsmål,« siger Abdel Aziz Mahmoud.

I opslaget forsikrer tv-værten ligeledes, at det nye job ikke betyder et farvel til hans gamle.

'Ps. Jeg er stadig at finde på go'e gamle Go',' skriver han om værtstjansen på TV 2-programmet 'Go' Aften Live'.