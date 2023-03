Lyt til artiklen

Havde du tænkt dig at hylde 70ernes discomode ved at hoppe i trompetbukser, plateausko og afroparyk under Abbas Voyage-turné. Så må du lige gennemgå klædeskabet igen.

Det legendariske svenske band har nemlig forbudt sine fans at iføre sig de såkaldte afroparykker under deres koncerter.

»Mange af vores publikummer vil gerne i stemning til showet ved at klæde sig ud under deres besøg. Men undgå venligst at bære såkaldte 'afro'-parykker,« lyder det i en mail til alle, der har købt billet.

Afrohår var på mode blandt unge både mænd og kvinder i 70erne, ofte som et udtryk for racebevidsthed og respekt for den naturlige afrikanske hårstruktur.

Men i dag anses det som kulturel appropriation – altså, at folk benytter sig af noget fra en anden kultur, som de ikke selv er en del af.

»Disse parykker er kulturelt stødende og bør ikke bæres som udklædning. Hvis gæster bærer disse parykker, vil de venligt blive bedt om at tage dem af, inden de bliver lukket ind,« lyder det fra arrangøren bag Abba Voyage-turneen.

På Twitter hyldes arrangøren for den hensynsfulde beslutning. Men det er ikke alle, der hilser reglen velkommen.

Hos den britiske udklædningsbutik Mad Hatters havde man nemlig indkøbt 70erinspirerede kostumer til de Abba-fans, der kommer til koncerten.

»Da jeg var til Abba Voyage for nylig, så jeg en masse mennesker i udklædning. Ingen vil gør nogen kede af det længere eller være upassende. Men når folk klæder sig ud, gør de det for at hylde et band eller 70ertiden. Det er en skam, at vi nu er så bange for at krænke folk, at vi tager livet for seriøst,« siger ejer Jennifer Barlow til Daily Mail.

Ved Abba Voyage-koncerterne er det ikke Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad, der optræder, men derimod hologrammer af de fire medlemmer. Koncerterne er dog tilløbsstykker, og i London der endda opført et specialbygget sted til dem i Queen Elizabeth Olympic Park i London, officielt kaldet Abba Arena.